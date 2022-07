I nostri amici a quattro zampe ci fanno impazzire con il loro aspetto e le loro espressioni facciali: quando alzano le sopracciglia, per esempio, o quando inclinano la testa, sono davvero irresistibili.

Ma da dove hanno preso i cani questo aspetto, visto che i lupi, i loro parenti più stretti, non riescono a sembrare così affascinanti e a ispirare coccole?

Quando un cane è smarrito, di solito guarda qualcuno negli occhi. I proprietari di cani lo sanno. Secondo una ricerca dell’Università di Portsmouth, il contatto visivo tra gli esseri umani e i loro amici a quattro zampe è fondamentale per l’interazione sociale.

Alle persone piace particolarmente la capacità dei cani di alzare le sopracciglia. Uno studio del 2013 ha dimostrato che i cani dei canili che alzano le sopracciglia vengono adottati più rapidamente.

Scopriamo perché i cani hanno un aspetto così irresistibile, i ricercatori risolvono finalmente questo incredibile mistero

Un nuovo studio – in parte degli stessi ricercatori del 2013 – conclude che il cane ha sviluppato questa capacità solo nel corso del suo addomesticamento. Questo è ciò che gli scienziati che lavorano all’Università di Portsmouth in Gran Bretagna riferiscono sulla rivista “Proceedings” della National Academy of Sciences (“PNAS”).

I ricercatori hanno confrontato, tra le altre cose, i muscoli facciali di quattro lupi con quelli di sei cani. Hanno scoperto che questi sono in gran parte simili, tranne che nell’area degli occhi. Ad esempio, il muscolo che solleva il sopracciglio interno ce l’hanno solo i cani, mentre nei lupi sono state trovate solo fibre muscolari sparse e tessuto connettivo.

Alla presenza di essere umani, solo i cani hanno lasciato che i muscoli degli occhi si flettessero; i lupi non lo hanno fatto quasi mai. Gli scienziati hanno riscontrato un sollevamento intensivo delle sopracciglia solo nei cani.

I cani fanno davvero bene a noi essere umani, alla nostra psiche e anche alla nostra salute.

Alzare il sopracciglio lo rende davvero irresistibile

Scopriamo perché i cani hanno un aspetto così irresistibile grazie alla ricerca citata prima.

Alzare il sopracciglio interno, gesto noto in gergo come “AU101”, fa sembrare gli occhi del cane più grandi, scrivono i ricercatori.

Di conseguenza, il viso dell’animale appare più infantile e desideroso di coccole.

Inoltre l’aspetto diventa simile a quello di una persona triste e questo fa nascere un riflesso di cura nel padrone.

I ricercatori presumono l’addomesticamento abbia cambiato i muscoli facciali dei cani: presumibilmente, visto che questo gesto piace tanto agli esseri umani, i cani a poco a poco hanno assunto questa caratteristica.

Sono passati circa 33.000 anni da quando lupi e cani furono separati e, secondo gli esperti, il cambiamento dei cani è legato al comportamento nei confronti delle persone, poiché il resto dei muscoli facciali è quasi identico a quello dei lupi.

