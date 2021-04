Ormai tutti hanno a cuore la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta. Oggi è un giorno davvero speciale perché ricorre l’Earth Day in tutto il mondo. Per questa occasione, Selectra ha portato a termine uno studio particolare che ora esamineremo nei dettagli. Infatti scopriamo nella Giornata Mondiale della Terra quante offerte sono verdi in Italia. Dunque nel nostro Paese 8 offerte di energia elettrica su 10 sono “green”. L’azienda ha inoltre scoperto che i principali fornitori italiani hanno aumentato il proprio impegno ambientale rendendo i consumi di luce e gas dei consumatori più ecosostenibili.

Risparmio e rispetto per l’ambiente

Infatti sul Mercato Libero esistono offerte convenienti non solo per la tasca ma anche rispettose dell’ambiente. Di conseguenza ridurre le emissioni di CO2 legate ai consumi energetici e parallelamente risparmiare in bolletta è a portata di mano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Purtroppo esiste una platea di italiani che non riflette a fondo sull’impatto ambientale dei piccoli gesti quotidiani. Accendere il fornello o una lampadina può nuocere gravemente all’ambiente. Una maggiore consapevolezza potrebbe aiutare e scegliendo una fornitura di luce e gas sostenibile rappresenterebbe un passo importante verso uno stile di vita più green.

Aziende dal cuore green

Per questo motivo, lo studio Selectra ha suscitato un grosso interesse. Attualmente ogni fornitore di corrente elettrica ha in portafoglio almeno un’offerta green. Di conseguenza tra tutte le offerte proposte sul mercato l’80% ha un cuore verde. Il 65% prevede una fornitura da fonti rinnovabili mentre il 15% propone il green come opzione. In questo caso il prezzo medio dell’energia vede un taglio del 12% rispetto a quelle non rispettose dell’ambiente.

I prezzi delle offerte verdi gas

Anche le forniture di gas possono avere un cuore green. Infatti il 12% delle forniture gas rimangono più sostenibili rispetto a quelle tradizionali. Ci sono sul mercato offerte che prevedono una compensazione delle emissioni CO2 tramite crediti verdi generati da progetti a impatto positivo sull’ambiente. Però le offerte verdi del gas hanno purtroppo un costo superiore del 16% rispetto a quelle tradizionali.

Scopriamo nella Giornata Mondiale della Terra quante offerte sono verdi

Dunque chi ha una sensibilità smisurata per la salvaguardia dell’ambiente ha la possibilità di scegliere in modo approfondito la migliore offerta risparmiando anche un po’ di soldi.