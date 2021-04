Quando guardiamo un film o una serie tv è sempre fin troppo facile affezionarci e diventare dipendenti dal gusto di un certo personaggio o di una certa ambientazione. Ma cosa fare quando il nostro programma del cuore finisce?

Un’idea c’è: perché non tentare di sfogare la nostra fantasia proprio sui nostri argomenti favoriti?

Scopriamo l’incredibile mondo della scrittura creativa basata sui nostri film e serie tv preferite, per non essere mai a corto di storie sui nostri personaggi preferiti. La rete, infatti, è una vera miniera in questo senso, attorno a film e serie tv popolari ci sono vere e proprie comunità di fan agguerriti che si scambiano pareri e dettagli.

Molto spesso questo sfocia nel tentativo di creare storie nuove o parallele basate su tutta (o anche solo una parte) dell’ambientazione che amiamo. È una buona occasione di diventare lettori o, perché no, scrittori!

Se abbiamo il pallino della scrittura, o vogliamo provare qualcosa di nuovo, e se abbiamo sempre sperato che un film o una serie finissero in un modo diverso, è la nostra occasione. Prendiamo carta e penna e immergiamoci nel mondo delle fan fiction. La parola dice tutto, si parla di finzione creata dai fan: la regola è che il pubblico ha il potere di mettere mano alla trama.

La rete è piena di forum e siti dedicati a praticamente qualsiasi contenuto televisivo o cinematografico: troviamo quello che fa per noi, per prima cosa. A questo punto il primo suggerimento è leggere, sia per piacere personale (molte fan fiction sono scritte davvero bene) sia per farci un’idea di cosa sia questo hobby.

Quando vinceremo la timidezza e ci butteremo nello scrivere qualcosa, vedremo come ogni comunità in genere giudichi davvero poco e dia più che altro ottimi consigli. In questo modo potremo fare nuove amicizie e trarre altri spunti per approfondire o arricchire i nostri racconti.