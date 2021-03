Con l’arrivo della pandemia è cambiata molto, tra le altre cose, anche la nostra conoscenza di alcuni aspetti su cui prima, giustamente, non ponevamo attenzione. Basti pensare a tutte le nozioni che riguardano la natura di un virus e, di conseguenza, di tutti i meccanismi di trasmissione e di infezione. Abbiamo certamente imparato tanto, anche se probabilmente ne avremmo volentieri fatto a meno. Oltre a questo stiamo anche prendendo dimestichezza con strumenti che, fino a poco tempo fa, non erano così ricercati ed utilizzati. A questo proposito scopriamo l’errore che molti fanno quando si misurano con il saturimetro.

Malati in casa

Se sono tante le persone che in questi giorni finiscono ricoverate in ospedale, fortunatamente sono molte di più quelle che combattono la malattia in casa. Tra questi, in molti si dotano di strumenti che siano in grado di controllare alcuni valori specifici. Difatti la preoccupazione che i sintomi possano peggiorare è tanta, e non c’è nulla di male nel prendere delle precauzioni. Al fine però di non allarmarsi inutilmente, bisogna fare attenzione a come utilizzarli. Per questo infatti scopriamo l’errore che molti fanno quando si misurano con il saturimetro.

Un dettaglio importante

Come ormai molti sapranno il saturimetro è lo strumento che ci permette di misurare, anche autonomamente, i livelli di ossigeno nel sangue. Soprattutto in questo ultimo periodo sono in tanti ad utilizzarlo, ed il motivo è semplice. Infatti una bassa saturazione potrebbe rivelarsi come un campanello d’allarme per problemi respiratori e sintomi più gravi per cui sarebbe necessario un ricovero. Ecco dunque che chi è in casa ad attendere che il sistema immunitario sconfigga la malattia cerca di monitorare la situazione attraverso questo strumento.

Bene, nel far ciò, dobbiamo fare attenzione ad un piccolo dettaglio che conserva però un’importanza non indifferente. Ovvero assicurarsi, prima di applicare il saturimetro sul dito, che le mani non siano fredde. Infatti quando ciò avviene vuol dire che in quel momento sta circolando poco sangue in queste zone del corpo. Di conseguenza i risultati potrebbero non essere attendibili, mettendoci inutilmente in allarme. Dunque consigliamo di rimediare prima a questo inconveniente, scaldandoci le mani con dei guanti o stimolando la circolazione, e solo a quel punto procedere con la misurazione.