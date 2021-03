Tutte le azioni che portiamo a termine dentro casa fanno ormai parte di una nostra personalissima routine. Dalla pulizia degli ambienti al cucinare i pasti, sono tante le attività che, per forza di cose, con il tempo diventano automatiche. Non potrebbe non essere così d’altronde, dato che le svolgiamo tutti i giorni. Proprio però per la loro cadenza quotidiana, è necessario per noi imparare a compierle nel modo giusto, conoscendo tutti i segreti per poterle fare al meglio. Infatti scopriamo l’errore che molti di noi fanno quando scongelano i cibi.

La chiave risiede nell’organizzazione

Che sia fare il bucato o stirare una pila di vestiti, fare le cose in modo disorganizzato e di fretta non ci aiuta. In tutto, ma specialmente nelle attività domestiche, dobbiamo essere in grado di organizzare e programmare. In questo modo non solo otterremo maggiori risultati, ma anche lo sforzo sarà minore. A tal proposito, oggi vogliamo soffermarci su uno sbaglio commesso da molti in cucina, e che risulta essere, appunto, la causa di poca organizzazione. Andiamo a vedere di che si tratta. Dunque scopriamo l’errore che molti di noi fanno quando scongelano i cibi.

Sotto l’acqua calda

Il freezer si presenta a tutti gli effetti come uno degli strumenti più utili all’interno delle nostre abitazioni. Parliamo infatti di un ottimo metodo di conservazione, che ci permette di consumare alimenti anche dopo diverso tempo dall’acquisto. Dobbiamo però fare attenzione a come scongeliamo gli alimenti che abbiamo lasciato al suo interno. Farlo nel modo sbagliato infatti, compromette non poco il risultato finale del piatto, sia in termini di sapore che di qualità. Quindi scopriamo l’errore che molti di noi fanno quando scongelano i cibi. Probabilmente per la fretta, in tanti decidono di eliminare il ghiaccio creatosi sull’alimento mettendo quest’ultimo sotto l’acqua calda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Dopodiché lo lasciano riposare a temperatura ambiente per qualche minuto e, solo a questo punto, procedono con la cottura. Ecco, questo metodo si rivela assolutamente controindicato, e il motivo è molto semplice. Facendo ciò infatti provocheremo uno sbalzo di temperatura enorme, da freddo a caldo, causando così la perdita di diverse componenti dell’alimento. Come risultato, andremo a mangiare un cibo meno saporito, e di una qualità decisamente più bassa di quella che potrebbe offrire. Il segreto per non incappare in questo errore, come detto, è quello di organizzarsi in anticipo. Tiriamo l’alimento fuori dal freezer la sera prima, lasciamolo riposare tutto il giorno in frigorifero, e solo poche ore prima del pasto, conserviamolo a temperatura ambiente. In questo modo vi sarà un innalzamento termico lento, che permetterà a quest’ultimo di conservare tutte le sue proprietà.