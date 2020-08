Nell’immaginario collettivo gli Stati, qualunque essi siano, rappresentano una vera e propria potenza. C’è una multinazionale che riesce a valere più di due Stati messi assieme. Scopriamo l’azienda che vale quanto il PIL di Italia e Belgio. Prima di addentrarci nei numeri, spieghiamo con l’ausilio dello staff di ProiezionidiBorsa il significato di Prodotto Interno Lordo. I nostri lettori non sono tutti addetti ai lavori, leggono le pagine del nostro quotidiano di informazione anche neofiti che si avvicinano ai mercati e al mondo della finanza.

Cosa è il Prodotto Interno Lordo

Il Prodotto Interno Lordo, acronimo PIL, è il valore dei prodotti e servizi realizzati in un arco di tempo ben definito. Non rientrano in questo computo i prodotti/servizi realizzati per autoconsumo e i servizi gratuiti. Il valore è determinato da uno scambio tra un soggetto che acquista e uno che vende.

Il Prodotto Interno Lordo misura lo stato di salute di un sistema economico di uno Stato. Il Governo prende in considerazione il PIL per fare scelte di politica economica. Un valore del Pil positivo garantisce livelli di benessere alti ed entrate fiscali capaci di dare fiato ai bilanci pubblici. I Paesi membri dell’Eurozona hanno stretto un patto per rendere solida l’unione economica e monetaria: PIL, deficit e debito pubblico sono parametri fondamentali.

Scopriamo l’azienda che vale quanto il PIL di Italia e Belgio

Apple non ha bisogno di presentazioni. Il colosso americano ha centrato un obiettivo straordinario: 2 miliardi di dollari di capitalizzazione. Negli ultimi 5 mesi il valore delle azioni ha raggiunto l’83% in più. L’azienda di Cupertino ha rafforzato la sua posizione grazie al periodo di lockdown. Ma non è tutto. Da sette anni l’azienda ha provveduto a vari step al riacquisto di azioni proprie.

Il valore delle azioni

Il titolo Apple (NASDAQ:AAPL) ha sempre avuto appeal. Nel 2013 le azioni sul mercato erano 6,6 miliardi, oggi sono 4,3 miliardi per un valore di 468 dollari cadauno. La strategia aziendale è vincente: ricomprare i propri titoli, facendo una operazione tecnica chiamata buyback. Si ottengono due benefici: gratificare i soci e aumentare il valore aziendale. Grazie a questa intuizione finanziaria l’azienda vale quanto il PIL di Italia e Belgio.