Per i tradizionalisti l’idea di rinunciare alle proteine animali è a dir poco assurda. Invece ci sono i giovani che ritengono la carne vegetale una possibilità da tenere in conto. Perciò scopriamo la scelta consapevole e a basso impatto ambientale alternativa alla classica bistecca di maiale. Diciamo subito che questo genere di carne sintetica nel gergo comune ha tanti sinonimi: artificiale, vegetale, coltivata per citare quelli più in voga. Chi consuma questo tipo di alimento sa già bene che il prodotto costa molto di più.

Perciò prima di avvicinarsi al mondo vegan molti fanno due conti in tasca. Le famiglie a basso reddito hanno difficoltà a comprare questo prodotto. Infatti il 65% dei consumatori non mangia carne vegetale.

Nonostante ciò, si vedono sempre più gamme di prodotti alternativi alla carne negli scaffali dei supermercati italiani.

Occhio al prezzo

Questo genere di carne costa e i prezzi continuano a lievitare tanto che se una Scottona di manzo costa 18 euro al chilogrammo, l’alternativa carne vegetale si aggira intorno ai 21 euro al Kg.

Scoraggiante, invece, il confronto nel reparto carni bianche dove la fesa di pollo costa 8 euro al chilogrammo. Ogni mondo è Paese, infatti la situazione in America non è differente dagli altri Stati: i prezzi della carne vegetale sono sempre il doppio rispetto alle tradizionali bistecche.

Tutti si chiedono perché la carne vegetale costa tanto

Come abbiamo detto in apertura di articolo, la carne vegetale costa tanto ma cerchiamo di scoprire i motivi. In prima battuta pesano come un macigno i soldi spesi per la ricerca e l’innovazione.

Infatti l’interesse di tutti i produttori è di riuscire a raggiungere un ottimo equilibrio tra gusto e qualità. Di conseguenza abbattere i costi di vendita non è semplice perciò c’è la necessità di aumentare la commercializzazione di questa alternativa su larga scala.

In America, intanto, giungono i primi investimenti per far costare la sua carne vegana tanto quanto quella di origine animale. Infatti il costo delle salsicce vegane si è dimezzato al pari di hamburger e carne macinata.