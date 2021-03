Tenersi in forma al giorno d’oggi è indispensabile. Moltissimi possono essere i fattori in grado di mettere a repentaglio la nostra salute. Per limitare il più possibile spiacevoli complicazioni è bene trovare un metodo con cui condurre uno stile di vita salutare.

Scopriamo insieme tutti i benefici sulla salute dell’allenamento funzionale

Secondo gli antichi “mens sana in corpore sano”. Questo detto è estremamente attuale e indica la stretta correlazione esistente tra la salute del corpo e della psiche.

Esistono moltissimi metodi per rimanere in forma, in base alle esigenze di ogni individuo è possibile allenare in diverso modo il medesimo distretto corporeo.

L’esercizio fisico deve per prima cosa puntare a migliorare la salute generale dell’individuo. Al giorno d’oggi esistono moltissime linee guida da adottare e filosofie ben precise da seguire per riacquistare il tono muscolare d’un tempo.

Alla base del “functional training” vi è proprio il ripristino della normale funzionalità muscolare. Il padre di questa disciplina popolarissima, Gary Gray, paragonava l’apparato muscolare umano ad una macchina perfetta. Questo visionario personaggio sottolineava quanto fosse importante la sinergia esistente tra tutti i muscoli per far sì che il movimento fosse armonico e completo.

Completata una doverosa descrizione della tematica in questione, scopriamo insieme tutti i benefici sulla salute dell’allenamento funzionale.

Recuperare in minor tempo da eventi traumatici

Quando ci si imbatte in un evento traumatico, a livello muscolare, è necessario affrontare la convalescenza nel migliore dei modi. Un’azione ancora più importante da metter in atto è prevenire che tutto ciò si verifichi. Imparare nel tempo a comprendere i meccanismi biomeccanici del nostro corpo e a svolgere in maniera opportuna un movimento può limitare sensibilmente i danni. Quando si approccia una differente modalità di allenamento è sempre bene richiedere il parere di personale qualificato. Nulla è più deleterio di svolgere un esercizio in maniera errata, spinti da una non conoscenza di fondo.

Modellare e scolpire il fisico senza dover necessariamente ricorrere a costosi abbonamenti in strutture professionali

Oltre ad aumentare sensibilmente lo stato di salute, questa tipologia di allenamento è scelta indubbiamente per un discorso estetico. Avere un corpo tonico e scolpito è il sogno proibito di ogni uomo. Oltre a consentire un corretto dimagrimento, l’allenamento funzionale permette di conservare nel tempo i risultati raggiunti. È importante sottolineare come queste tipologie di esercizi non richiedono necessariamente l’iscrizione in strutture professionali, basta infatti munirsi di pesi e bilancieri.

Consentire uno sviluppo graduale nel tempo di ogni singola fascia muscolare

Mai come in questo caso, la fretta è una cattiva alleata. In questo genere di allenamenti è importantissimo iniziare con un carico di lavoro inizialmente basso. Aumentare lentamente, ma in maniera esponenziale, l’intensità dello sforzo permetterà di raggiungere obbiettivi impensabili. Alla base dell’accrescimento del muscolo vi sono precise regole da seguire. Aumentando la difficoltà dell’allenamento nel tempo i risultati non tarderanno ad arrivare.