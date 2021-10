Barcellona è la capitale della Catalogna. Barcellona è la Catalogna, uno stato nello stato che è fiero e orgoglioso di quelle che sono le sue peculiarità. Rivendica indipendenza dalla Spagna, ma è una delle locomotive del capoluogo iberico. Il suo nome è famoso nel Mondo per diversi motivi. L’arte, con le opere di Gaudì e Mirò, il calcio con lo stile di gioco esportato dalla sua straordinaria squadra, la musica con José Carreras.

È una delle mete preferite dal turismo internazionale. Una città che ha subito un vero e proprio boom dal 1992, anno in cui vi si svolsero le Olimpiadi. In quell’occasione, Barcellona venne stravolta e modernizzata nelle strutture e, da quel periodo, è diventata uno dei fulcri del turismo di massa. Giungere nel capoluogo catalano è facilissimo da ogni parte d’Italia. In poco più di un’ora ci si arriva da tutti i principali aeroporti italiani. Metà gettonata per vacanze lunghe e per weekend, andiamo a vedere come visitarla spendendo zero euro.

Scopriamo insieme cosa vedere gratis a Barcellona in un solo weekend

Atterrando al Prat, si può prendere il bus numero 46 che, in meno di trequarti d’ora, giunge direttamente in Piazza di Spagna. Una delle più grandi piazze della città con al centro la splendida fontana dei Tre Mari di Jujol, uno dei successori di Gaudì. A quel punto, varcando le due torri veneziane è possibile dirigersi verso il Montjuic, la celebre collina di Barcellona. Questo è stato il principale sito olimpico, nel 1992, con lo stadio a esserne d’emblema. Per arrivarci, si possono utilizzare le scale mobili che partono dalla Fontana Magica. Un’attrazione da non perdere alla sera, quando la luce e i giochi d’acqua la rendono davvero speciale. Con le scale mobili si arriva in cima, dove troviamo il Museo Nazionale dell’Arte della Catalogna. Gli amanti delle camminate potranno perdersi da qui nei tanti spazi verdi presenti al Montjuic.

Adesso possiamo decidere di salire ancora verso il Castello, oppure scendere verso il mare passando sempre da Piazza di Spagna. Nel primo caso, c’è anche la possibilità di prendere la teleferica che, in pochi minuti, ci porterà alle soglie del Castello, facendoci ammirare la città dall’alto. Se invece vogliamo scendere verso il centro è preferibile prendere il bus 150 che ci riporterà in Piazza di Spagna. Una bella visita del Montjuic e dei suoi giardini può richiedere una giornata a dei buoni camminatori.

Il secondo giorno in giro per la città

Il giorno successivo possiamo visitare tutto il Barrio Gotico, con le sue strette viuzze, percorrere tutta la Rambla Principal, girare tra le bancarelle della Boqueria. Uno spettacolo unico che unisce profumi, odori e sapori. Dove con pochi euro si può decidere di fare un pasto veloce. Poi, da lì al porto e successivamente a Barceloneta, la strada è breve. Per andare a respirare l’aria di mare che contraddistingue tutte questa zona della città, rendendola speciale.

Scopriamo insieme cosa vedere gratis a Barcellona in un solo weekend termina con il viaggio di ritorno verso l’aeroporto del Prat. Due giorni in questa meravigliosa città volano svelti anche senza spendere un euro di accesso alle attrazioni più famose. Sicuramente, però, ci porteremo dentro la voglia di tornare presto per scoprirne nuovi angoli, perché chi visita una volta Barcellona, se ne innamora per sempre.

