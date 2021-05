Le nostre case sono piene di oggetti che usiamo ogni giorno e molti di essi sono un vero e proprio ricettacolo di germi. Tra questi ci sono spazzole e pettini per capelli. Infatti, se non facciamo attenzione questi oggetti possono essere veicolo di germi e batteri. Proprio per questo motivo oggi vogliamo dare dei consigli su come tenerli puliti. Dunque, scopriamo insieme come pulire ed igienizzare uno degli oggetti più sporchi che abbiamo in casa con un solo ingrediente naturale.

Cosa fare prima

Prima di igienizzare pettini e spazzole, dobbiamo però rimuovere il più possibile i capelli che si depositano tra i denti e le setole. Infatti, l’atto di spazzolarsi, per quanto delicato possa essere ci porta via qualche capello che rimane poi incastrato nelle setole. Per prima cosa, quindi, dobbiamo pulire quotidianamente le setole rimuovendo quanti più capelli possibili usando le mani. Dove non riusciamo ad arrivare, possiamo aiutarci con degli oggetti appuntiti come delle spille da balia oppure uno stuzzicadenti.

Dopo aver pulito le spazzole dobbiamo igienizzarle e per farlo creiamo una soluzione a base di acqua e aceto. Prendiamo quindi una bacinella e mettiamo al suo interno una parte di acqua ed una di aceto bianco. Lasciamo in immersione l’intera spazzola o pettine per almeno 20 minuti e poi risciacquiamo con acqua corrente. Se si tratta di pettini o spazzole in legno o in altri materiali non plastici, consigliamo di non immergerle completamente ma solo le setole. In questo modo non si rovineranno.

Consiglio

La Redazione consiglia di ripetere questa operazione almeno una volta al mese, perché in questo modo riusciremo a mantenere un buon livello di pulizia. Infatti, quando ci spazzoliamo i capelli, oltre a questi perdiamo anche pelle morta e forfora. Per questo motivo è fondamentale fare una pulizia profonda di pettini e spazzole.

Approfondimento

