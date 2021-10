Ogni città antica, specie qui in Italia, nasconde tra le sue vie e i suoi edifici dei pezzi di storia poco noti. Infatti, con il passare del tempo molti eventi si sono verificati tra le strade di queste città, lasciando dei segni visibili.

Torino non fa eccezione: questa città di origine romana è stata teatro di molti eventi storici importantissimi. Ecco perché, in ogni angolo della città, è possibile notare splendidi edifici ricchi di storia. Ma non solo, Torino possiede persino un lato misterioso tutto da scoprire con questo tour emozionante da non perdere.

Scopriamo il lato misterioso di questa città meravigliosa con un tour che sta spopolando

Torino è una città ricca di fascino e di misteri, ben visibili nell’emozionante tour della Torino sotterranea. Si tratta di un viaggio attraverso i misteri e le gallerie sotterranee della città piemontese, che rivelerà alcuni aspetti sconosciuti di Torino.

Questo tour prevede di scendere, accompagnati da una guida, di circa 15 metri sotto la Torino conosciuta da tutti. Qui i visitatori, armati di torcia e di curiosità, potranno rivivere alcuni eventi chiave della storia di Torino.

Il tour si svolge tutti i venerdì sera alle 20.00 e per partecipare a questa esperienza occorre prenotarsi, consultando il sito internet del tour. Il prezzo della visita è di 29,50 euro a persona e comprende la guida e la possibilità di conoscere il lato misterioso e esoterico di Torino. Il punto di partenza e di ritrovo è la vecchia stazione di Porta Susa, ormai abbandonata.

Il tour Torino sotterranea

Scopriamo il lato misterioso di questa città meravigliosa con un tour che sta spopolando e che si tiene ogni venerdì sera. Il tour si inoltra tra cantine sotterranee, catacombe, ghiacciaie regie di Porta Palazzo e molto altro.

Partendo dalla vecchia stazione, si prosegue verso il Museo Pietro Micca, dedicato all’assedio del 1706. A quei tempi, dove ora c’è il museo c’era una fortezza pentagonale che aveva il compito di proteggere la città da eventuali nemici.

Da qui, si continua verso il Cimitero di San Pietro in Vincoli, dove la guida ci racconterà storie di fantasmi e di mistero. Poi, si continua per le Ghiacciaie di Piazza Emanuele Filiberto e infine si ritorna in superficie.

Il tour si conclude tra le vie di Torino, passando di fronte al Santuario della Consolata e a Piazza Savoia, con il suo falso obelisco. Da qui, infine, si raggiunge Palazzo Saluzzo Paesana, un meraviglioso edificio con sotterranei chiamati infernotti. Infatti, le cantine sotto alle cantine erano in passato luoghi in cui rifugiarsi dall’Inquisizione o, nella Seconda guerra mondiale, dai bombardamenti.

Per cui, con questo tour affascinante e da brividi, in circa 3 ore scopriremo nuovi lati della splendida città di Torino.

