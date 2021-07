Il pilates si arricchisce di un macchinario nel corso delle sue esercitazioni. Si tratta del “cadillac”, strumento inventato nel corso del Novecento da Joseph Hubertus Pilates, padre del metodo di allenamento mente – corpo noto con il nome appunto di “pilates”.

Di recente però molte celebrity (celebrità) d’oltralpe mostrano attraverso i profili social segni di preferenza verso questo macchinario che certamente non è nuovo nel settore.

Troviamo riscontro anche nella Federazione Italiana di Fitness che propone corsi di aggiornamento tecnico “pilates cadillac” riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Segno evidente che per utilizzare questa attrezzatura è importante farsi seguire da personale esperto e qualificato e che la richiesta sta salendo.

Di cosa si tratta

Molte star di Hollywood ricorrono al pilates per tenersi in forma e in tanti si stanno concentrando sul cadillac. Si tratta di un attrezzo che somiglia a un letto baldacchino dotato di una struttura metallica.

Scopriamo i benefici della nuova frontiera del pilates già in uso e amatissima dai vip

Gli esperti del settore ritengono che si tratti di un attrezzo molto versatile su quale si possono eseguire esercizi in diverse posizioni. Fare esercizi con il cadillac consente di sviluppare, definire e tonificare i muscoli di tutto il corpo e migliorare di molto la circolazione.

Nello specifico i muscoli che ne beneficiano sono pettorali, dorsali, addominali e muscolatura delle braccia.

Il più consigliato

Scopriamo i benefici della nuova frontiera del pilates già in uso e amatissima dai vip cimentandoci in uno degli esercizi più consigliati: il “thigh stretch” (allungamento coscia). L’esercizio in questione viene eseguito sfruttando uno degli accessori più facilmente montabili sul cadillac. Si tratta di una barra collegata a due molle e fissata nella parte superiore del macchinario.

Ma, come già anticipato, è sempre preferibile eseguire gli esercizi con il cadillac al fianco di personale qualificato ed è anche il consiglio che ci sentiamo di suggerire.

Il pilates è anche tra i tipi di allenamenti maggiormente indicati per il periodo estivo unitamente ad altri tipi di sport. Possiamo approfondire al seguente link: i 4 sport più consigliati per l’estate per un corpo tonico senza stress.