Scopriamo gli ingredienti per un dessert estivo originalissimo, colorato e fresco di notevole impatto coreografico e molto succoso e dolce ma ipocalorico

Un modo per vivere con allegria la bella stagione, anche se le vacanze sono ancora lontane, è anche testare piatti nuovi. Nuove ricette, semplici e veloci senza mai sacrificare il gusto, la qualità e la coreografia.

Infatti, scopriamo insieme gli ingredienti per un dessert estivo originalissimo, colorato e fresco, di notevole impatto coreografico, e molto succoso e dolce, ma ipocalorico. L’ingrediente principale è l’anguria che fa da base per una pizza dessert. Importantissimo scegliere e acquistare il frutto quando è maturo al punto giusto. Per azzeccare la scelta possiamo seguire questi consigli al seguente link.

Ingredienti per la pizza di anguria

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) una fetta di anguria tonda dell’altezza di 2 cm circa;

b) della frutta fresca (mirtilli, fragoline, kiwi, chicchi d’uva);

c) foglioline di menta;

e) yogurt greco;

f) miele.

Come procedere

Intanto tagliamo una mega fetta circolare di anguria e adagiamola su un piatto pizza. È necessario, quindi, disporre di un frutto comprato intero, altrimenti avremo una pizza formato mezzaluna.

Nel frattempo, mescoliamo lo yogurt greco con un cucchiaino di miele. Procediamo a spalmare sull’anguria.

A questo punto possiamo dividere in parti uguali l’anguria e ricavare quattro fette. Adagiamo sopra con gusto e armonia di colori i pezzetti di frutta: fragole, kiwi e altro. Aggiungiamo qualche fogliolina di menta.

Poche calorie

Ecco pronta la nostra pizza di anguria. Un dessert sfizioso che abbiamo scoperto curiosando tra i siti di creatività in cucina e rielaborando l’idea di base con l’aggiunta di qualche trucchetto preso in prestito dalle nostre mamme.

Lo strato sottile di yogurt e miele è una strategia sana per invogliare anche i bambini all’assaggio della frutta. Si tratta di un tocco dolce sostanzialmente indolore rispetto alla bilancia. Se poi consideriamo il tempo, si tratta di un piatto che si prepara in una manciata di minuti. E questo non ci dispiace.