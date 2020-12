Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’abuso di alcol comporta gravi danni all’organismo e al sistema nervoso.

Il fegato è l’organo che risente maggiormente dei problemi causati dalle bevande alcoliche. Per non parlare poi dello stato di dipendenza che crea al pari delle altre sostanze stupefacenti.

Accanto alle più serie conseguenze organiche e patologiche ve n’è un’altra apparentemente più banale ma altrettanto importante: la linea.

Già, perché bere una bottiglia di vino non soltanto fa male al nostro sistema cardiovascolare e immunitario, ma anche alla nostra innocua pancetta. Ecco perché nutrizionisti e dietologi eliminano drasticamente l’alcol dalle diete.

Ma perché l’alcol è nemico della linea? Scopriamo finalmente il motivo per cui l’alcol fa ingrassare.

Calorie vuote

Iniziamo col precisare che l’alcol contiene calorie vuote. Questo significa che non contiene alcun valore nutritivo ed è dunque privo di grassi, proteine e simili.

Evidentemente, chi dice che l’alcol fa ingrassare per il suo alto potere calorico è totalmente fuori strada. Non si mette qui in discussione che contenga delle calorie, ma non è certamente questo il vero problema.

Infatti, se così fosse non si spiegherebbe nemmeno perché tanti alcolisti sono vicini al deperimento.

Tutta colpa della galanina

Scopriamo finalmente il vero motivo per cui l’alcol fa ingrassare. La galanina è un neuropeptide (una molecola proteica) responsabile dei processi di alimentazione e abuso di alcol. La sua presenza comporta un aumento del senso di fame verso cibi ipercalorici e il bisogno di assumere alcol.

Il nostro organismo produce spontaneamente la galanina, ma i suoi livelli di produzione dipendono dal genotipo a cui si appartiene. Così, gli europei dei freddi Paesi nordici ne producono una quantità maggiore rispetto ai popoli asiatici abituati a temperature più miti.

Seppur prodotta dal nostro corpo, la galanina tende ad aumentare quando si assume dell’alcol. Ne consegue che più beviamo più abbiamo fame e voglia di cibi grassi e di bevande alcoliche.

Si tratta quindi di un cane che si morde la coda e di un processo che può arrestarsi solo se si beve con moderazione.

Che la birra faccia gonfiare e che il vino rosso non sia la panacea di tutti i mali ci è ben chiaro. Che però la pancetta dipenda esclusivamente dallo spritz bevuto all’aperitivo non è una realtà incontestabile. Chiediamoci piuttosto cosa mangiucchiamo mentre beviamo quello spritz e quanto di più mangiamo dopo l’aperitivo rispetto ai giorni di sobrietà.

Al prossimo aperitivo (speriamo presto) faremo sicuramente più attenzione.