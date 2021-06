Sulla nostra testata giornalistica abbiamo spesso scritto su come pulire le pentole o padelle bruciate. Logicamente i metodi sono innumerevoli. Ora invece, scopriamo dove buttare la pentola bruciata quando veramente non c’è nulla da fare. Molti commettono errori imperdonabili nello smaltimento della pentola bruciata mettendo a rischio l’ambiente.

Dunque con i nostri Esperti nel settore rifiuti scopriamo le regole per differenziare in maniera sostenibile. Gli inviti a rispettare l’ambiente sono ricorrenti ma nonostante ciò, in molte famiglie italiane, non si dà molto peso alla raccolta differenziata. Purtroppo è un grave attentato alla nostra vita.

Pericoloso usare la pentola bruciata

Prima di tutto meglio chiarire che riutilizzare una pentola o padella bruciata è altamente pericoloso. Lo stesso comunque dicasi per la pentola antiaderente con il fondo graffiato o rovinato. Molti tentano il tutto per tutto per recuperare la padella bruciata ma purtroppo non sempre i metodi naturali e anche quelli più commerciali servono. Dunque dopo un primo momento di scoramento, la padella andata in fumo deve essere gettata ma nel bidone adatto altrimenti si mette a rischio la salute.

Quando buttare la pentola oppure la padella bruciata?

Riconoscere una pentola o padella bruciata non ci vuole effettivamente molto. Non solo perché si sente uno strano odore ma soprattutto perché a occhio nudo si notano bruciature evidenti. Invece per le padelle con rivestimento antiaderente anche i graffi potrebbero cagionare l’organismo per il rilascio di sostanze tossiche.

Non sono soltanto questi i casi ma la pentola oppure la padella deve finire nel bidone dei rifiuti quando è deformata oppure il manico ha evidenti segni di bruciatura.

Dove smaltirle

Ora però capiamo dove effettivamente buttare l’attrezzo per cucinare. Le pentole in acciaio inox devono finire nel bidone della raccolta differenziata per il metallo. Purtroppo i nostri cittadini incontrano anche delle difficoltà logistiche. Infatti spesso le campane della raccolta differenziata, nelle regioni in cui queste si trovano, hanno una bocca piccola e le grandi pentole non entrano. Perciò in questo caso bisogna andare all’isola ecologica.

Infine il caso della pentola antiaderente. Questo arnese da cucina deve essere smaltito esclusivamente presso la discarica oppure all’isola ecologica.