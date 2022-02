Scopriamo come usare spinaci e pomodoro per fare in casa un morbido pane arcobaleno di Carnevale che rallegra gli occhi

Questa festa conosciutissima è il momento in cui abbandonarsi alla preparazione di dolci dal profumo inebriante e colorare un po’ tutte le ricette.

Il Carnevale è colore in casa, ma anche nei piatti. La ricetta che segue intende portare un po’ d’innovazione a uno dei protagonisti indiscussi di tutte le tavole.

Si tratta del pane, che tutti sono abituati a gustare con una buona dose di marmellata o crema alle nocciole o da farcire con ghiotti salumi.

Questo pane sarà un piacere non solo per accompagnare tante ricette salate, ma anche alla vista. Dunque, scopriamo come usare spinaci e pomodoro per portare colore e gusto in tavola. Preparare questo pane sarà un vero piacere anche per chi non si è mai cimentato nella preparazione di questo lievitato, quindi ecco tutto il necessario.

Gli ingredienti per portare colore e allegria a tavola

750 grammi di farina 0;

25 grammi di zucchero;

25 grammi di lievito di birra;

sale a piacere;

olio d’oliva q.b.;

un tuorlo d’uovo.

Il necessario per colorare il pane con ingredienti naturali:

una bustina di zafferano;

20 grammi di concentrato di pomodoro;

200 grammi di spinaci lessi;

4 grammi di nero di seppia.

I primi passaggi fondamentali

Occorre precisare che bisognerà dividere l’impasto del pane in 5 parti dopo averlo preparato.

Quindi, iniziare sciogliendo il lievito in parte dell’acqua e dello zucchero. Versare la farina in una ciotola e, poi, aggiungere l’olio, il sale, la restante acqua e lo zucchero.

Prima di terminare l’amalgama dell’impasto, dividerlo in 5 parti. La prima porzione dovrà restare bianca, quindi metterla da parte.

L’impasto giallo si ottiene aggiungere lo zafferano sciolto in pochissima acqua, meglio ancora se lasciato mezz’ora prima in infusione.

Per il rosso, invece, aggiungere il concentrato di pomodoro, mentre per quello scuro il nero di seppia.

Per il verde, infine, aggiungere gli spinaci lessi tritati. Far lievitare tutti gli impasti coperti da pellicola fino al raddoppio. Ecco altri possibili coloranti naturali.

Finalmente scopriamo come usare spinaci e pomodoro per fare in casa un morbido pane arcobaleno di Carnevale che rallegra gli occhi

Sgonfiare il primo impasto, stenderlo e spennellarlo con il tuorlo d’uovo e coprire con l’altro impasto. Proseguire così e tagliare l’impasto in 3 in senso longitudinale. Attorcigliare su se stesse le 3 strisce e posizionarle su una teglia foderata da carta forno. Infornare per 30 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi.

Questo pane è una vera delizia per pancia e occhi, ma è possibile prepararne anche una versione integrale in friggitrice ad aria.

Per approfondire

Ecco risolto l’inconveniente di cuocere tanti alimenti nella friggitrice ad aria