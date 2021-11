Il matrimonio rappresenta una tappa memorabile per ognuno di noi, è il giorno simbolo per eccezione che tanti di noi attendono con ansia da una vita. È certamente una data indelebile, qualcosa di più di una semplice festa, è il giorno in cui tutti noi siamo i protagonisti. Naturalmente, ognuno di noi sogna il meglio per la propria giornata, il vivere una favola come nei migliori film cinematografici. Dalla data giusta, alla location, al tema, ai fiori, alla musica, solitamente si inizia a pensare a queste cose con largo anticipo. Ovviamente, la cura del dettaglio è per tutti noi un momento fondamentale e a cui impieghiamo una parte importante del nostro tempo. Che sia la sposa o lo sposo, poco importa, quel giorno è il nostro giorno e tutto deve essere perfetto e unico.

Tra ispirazione e pianificazione

Come in tutti i grandi e importanti progetti di vita, la pianificazione è il primo nodo da affrontare. C’è bisogno di tempo e pazienza per creare e ricercare lo stile che più si adatta alle nostre aspettative. Di consueto ci serviamo del sostegno delle persone a noi vicine, facendo spesso i conti con idee contrastanti. Ma con caparbietà riusciamo comunque nell’impresa di portare avanti le nostre ispirazioni.

Come tutte le pianificazioni che si rispettino in tali circostanze, il primo passo da fare e quello di pensare a noi stessi. Tutto ciò nell’ottica di come vorremmo apparire. Dunque, alla sposa e allo sposo. Ed ecco che dal lontano Oriente ci viene in aiuto una nuova figura di consulenza. Un figura in grado di darci i giusti consigli e raccomandazioni per impreziosire e rendere unico il nostro aspetto nel nostro giorno d’onore.

Scopriamo come rendere il giorno del nostro matrimonio davvero indimenticabile con questa fantastica novità in arrivo

Dal lontano Giappone è in arrivo la figura del wedding beauty coach, un consulente di matrimonio che ci seguirà durante l’intera tappa del nostro percorso verso le nozze. In Italia, sono diversi i professionisti del settore wedding che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a un corso di formazione per acquisire le specifiche competenze di questa nuova figura professionale, per poi mettersi a disposizione dei maggiori punti vendita di make up.

Questa nuova figura professionale, dispenserà consigli ai futuri sposi, magari tramite il sussidio dei social, su tutti i principali aspetti e sugli errori da evitare per un make up perfetto. Un percorso che avrà inizio mesi prima del grande giorno, con tappe di bellezza da rispettare e seguire con costanza. Dalla scelta dei prodotti specifici per i diversi trattamenti della pelle, all’assunzione di un corretto stile di vita, fino ad un piano personalizzato di benessere totale. E dunque, dal parrucchiere alla truccatrice, dall’estetista al dentista, per curare al meglio, correggendo eventuali imperfezioni, tutto ciò che riguarda il nostro aspetto. Insomma, scopriamo come rendere il giorno del nostro matrimonio davvero indimenticabile con questa fantastica novità in arrivo, utile a pianificare in maniera impeccabile la preparazione per il gran giorno.

