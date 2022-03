Scopriamo come questo delizioso frutto oltre che cotto al forno si può cucinare anche con la friggitrice ad aria

Molte volte non sappiamo cosa mangiare quando veniamo travolti da quel senso di fame che ci prende allo stomaco. Spesso in queste situazioni, se non abbiamo qualcosa di sano già pronto a portata di mano, finiamo per mangiare cose poco salutari. Allora perché non preparare in casa uno snack pratico e veloce che ci farà anche bene? Come frutto ideale ci viene in aiuto la semplice mela, che è così versatile e ottima in svariati modi. Ma per rimanere leggeri, sarà meglio non cucinare le mele in versione di frittelle, ad esempio, ma con un metodo di cottura più sano e leggero. Ecco quindi che scopriamo come questo delizioso frutto oltre che cotto al forno si può cucinare anche con questo utile strumento da cucina. La friggitrice ad aria, che ci permetterà di realizzare delle deliziose chips di mele, senza doverle né friggere nell’olio, né accendendo il forno.

Preparare questo squisito spuntino è semplicissimo e basteranno davvero pochi minuti per ottenere degli ottimi risultati

Possiamo scegliere le mele che più ci piacciono, ma le più indicate per questa preparazione sono sicuramente le mele rosse. Anche la scelta se tenere la buccia o toglierla è soggettiva. Ricordiamo però che all’interno della buccia sono racchiuse molte vitamine e nutrienti quindi sarebbe un peccato privarcene.

Laviamo bene le mele, se teniamo la buccia meglio sfregarla con un po’ di bicarbonato per eliminare eventuali impurità. Togliamo il picciolo e con un leva torsolo eliminiamo la parte centrale, in modo da avere una mela ancora intera ma bucata al centro. Facciamo attenzione ad eliminare tutti i semi. A questo punto con un affetta verdure, oppure a mano con un coltello molto affilato, ricaviamo delle fette circolare con il buco, tagliandole in modo molto sottile. Ora bagniamo le nostre fettine di mele con un po’ di succo di limone e ricopriamole con una spolverata di zucchero semolato o di canna.

Scopriamo come questo delizioso frutto oltre che cotto al forno si può cucinare anche con la friggitrice ad aria

Posizioniamo le mele condite con limone e zucchero, all’interno del cestello della friggitrice ad aria. Se abbiamo a disposizione una piccola griglia adatta alla friggitrice, possiamo adagiarla sopra le mele per evitare che volino durante la cottura, ma non è indispensabile. Basterà controllare ogni tanto che non si attacchino all’interno del cestello.

Accendiamo la friggitrice ad aria a 160 gradi per 5 minuti, trascorso questo tempo mettiamo i gradi a 180 e facciamo cuocere ancora per 2 minuti. Facciamo attenzione, durante la cottura a controllare spesso le nostre mele, perché potrebbero bruciarsi con facilità.

Una volta pronte possiamo metterle in un contenitore a raffreddare e gustarle in ogni momento della giornata.