Le candele sono un elemento decorativo che in casa non può davvero mancare. Le candele profumate sanno creare un’atmosfera unica e grazie all’aromaterapia possono produrre effetti benefici su corpo e mente. Inoltre il ritmo lento della fiamma e la luce soffusa contribuiscono a calmare gli stati ansiosi.

Che peccato, però, quando la candela non si consuma uniformemente e forma una voragine nella parte centrale. In realtà è come se non utilizzassimo la metà del nostro cero. Ci sono però dei trucchi furbi per prolungare la durata della candela e farla consumare uniformemente, senza sprechi.

Scopriamo come far durare più a lungo le candele con poche e semplici accortezze

Prima dell’accensione dobbiamo compiere un rapido controllo riguardante la lunghezza dello stoppino. Questo passaggio ci permetterà di avere una combustione lenta, evitando la formazione di zone di cera non sciolte. Si consiglia di tenere lo stoppino molto corto, poco più di mezzo centimetro e di tagliarne l’esubero. Questa misura del cordino di combustione produrrà il classico bacino di cera fusa sprigionando il profumo nell’ambiente. In caso contrario lo stoppino lungo brucerà rapidamente la candela e in modo disomogeneo.

La prima accensione

Scopriamo come far durare più a lungo le candele con poche e semplici accortezze. Per far durare più a lungo una candela, occorrerà soprattutto per la prima accensione, lasciare che la cera fusa arrivi almeno sino ai bordi. Dobbiamo quindi lasciarla ardere almeno il tempo necessario affinché tutta la parte superficiale si sciolga. Questo passaggio è indispensabile per evitare che si formi il tunnel nella parte centrale. All’accensione successiva, la situazione non potrà che peggiorare e la fiamma scaverà sempre di più il buco nella parte centrale.

Non spostare la candela

Quando la candela è accesa e fino a quando la cera non è nuovamente solidificata non dobbiamo spostarla. Per prima cosa per motivi di sicurezza perché il contenitore che la racchiude potrebbe scottare notevolmente. Soprattutto poi, spostando la candela, la cera fusa potrebbe rovesciarsi sullo stoppino e rendere difficile la prossima accensione.

Il posto giusto per le candele

Le candele devono essere conservate anche nel modo giusto per durare più a lungo. Per prima cosa non vanno mai esposte alla luce diretta del sole perché potrebbero scolorire oppure perdere la fragranza se si tratta di candele profumate.

Inoltre in estate dovrebbero essere tenute in frigorifero per non far perdere consistenza alla cera o farla “sudare”. Questo è il fenomeno secondo cui durante l’estate la superficie del lume diventa oleosa.

La temperatura del frigorifero rende la cera solida, compatta e dura, condizioni ottimali affinché la candela bruci bene e a lungo.

Per approfondire e conoscere qualche curiosità sullo splendido Mondo delle candele, in questo articolo spieghiamo come realizzare una candela fai da te.