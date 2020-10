Oggi, in quest’articolo, scopriamo come dire addio per sempre al mal di stomaco. In particolare spiegheremo un rimedio naturale utile ad alleviare il mal di stomaco, che sia di origine nervosa o meccanica. Sì, perché lo stomaco è il primo dei nostri organi che ne risente anche in caso di stress. Basti pensare ai tradizionali modi di dire: “mi sta sullo stomaco” o “questo proprio non lo digerisco”.

Nella medicina tradizionale cinese lo stomaco è legato al nostro lato cerebrale ed emotivo. Eliminare, quindi, definitivamente il mal di stomaco vuol dire ritrovare anche equilibrio e serenità interiori.

Scopriamo come dire addio per sempre al mal di stomaco. Per dire addio per sempre al mal di stomaco ricorriamo alla radice di una pianta che cresce in montagna, molto forte e vigorosa, capace di sviluppare radici a grandi profondità. Parliamo del kuzu. Ebbene, secondo la pratica alimentare della macrobiotica, questa forza viene trasferita al nostro corpo e in particolare allo stomaco. Grazie al diffondersi anche in Italia della macrobiotica, il kuzu è facilmente reperibile in commercio. Si presenta in cristalli bianchi simili alla polvere del bicarbonato.

L’utilizzo pratico

Vediamo il suo utilizzo pratico. Si versa un cucchiaino di polvere di kuzu in un bicchiere di acqua fredda, si gira finché non sarà totalmente sciolto. Si porta a bollore mescolando e quando inizia a bollire bene si spegne la fiamma. Il kuzu va bevuto caldo. Ciò in quanto, raffreddandosi, si addensa. È possibile aggiungere anche una o due gocce di salsa di soia e del succo di zenzero.

La bevanda di kuzu si può assumere in qualsiasi momento della giornata, a seconda delle necessità. In caso di difficoltà digestiva si prende subito dopo mangiato. Si può assumere anche per lungo tempo, senza effetti collaterali.

L’effetto è immediato

L’effetto è immediatamente percepibile, già dalla prima assunzione. Il Kuzu è simile a un balsamo. Avvolge la parete dello stomaco è dà sollievo immediato e duraturo. Si può utilizzare in caso di difficoltà digestiva, reflusso, colite o qualsiasi altro malessere dello stomaco. Anche in caso di disturbi di origine psicosomatici è estremamente efficace in quanto distende le pareti della mucosa.