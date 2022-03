In cucina la preparazione di ricette con la frutta è in genere sempre molto facile e veloce. E questo specie quando si vuole condire la frutta al fine di servire a tavola un piatto gustoso e tale da deliziare il palato.

Per esempio, questo è il periodo delle fragole che sono dei frutti golosi e da mangiare anche senza condimenti. Ma in realtà, partendo da una base di fragole, i frutti si possono condire in due minuti per quella che sarà a tavola, in tutto e per tutto, un’esplosione di gusto. Senza dimenticare che, a livello nutritivo, le fragole spiccano per essere un cibo ricco di fibre nonché rinfrescante e depurativo.

Scopriamo come condire le fragole in questi 3 modi facili e veloci per deliziare il palato a merenda o a fine pasto

Nel dettaglio, uno dei condimenti ideali per le fragole è rappresentato dalla panna montata. Basterà in tal caso lavare e tagliare le fragole posizionandole su una coppa con cui di norma si serve il gelato. Per poi mischiare il tutto dopo aver aggiunto il succo d’arancia ed un filo di rum. Lasciare riposare in frigo per dieci minuti e poi servire a tavola ogni coppa di fragole dopo aver decorato con la panna montata muniti di una sac-a-poche.

Scopriamo come condire le fragole, invece, con il limone. In questo caso la preparazione è ancora più semplice e veloce. In quanto basterà preparare per condire uno sciroppo a base di limone e di zucchero con l’aggiunta di un filo d’acqua. Dopo aver unito le fragole e amalgamato occorrerà anche in questo caso riporre in frigo per una decina di minuti al fine di far riposare. E poi servire a tavola cospargendo con poco zucchero a velo.

Le fragole condite con il liquore, ecco il piatto ideale per il fine pasto

Ideali per il fine pasto, le fragole si possono condire pure con il liquore. Per esempio con il rum come sopra accennato. Ma in questo caso con una base di liquore che sarà decisamente più sostanziosa. Oppure in alternativa va bene pure un buon vino bianco.

Supponendo di preparare mezzo chilo di fragole, per il condimento, che anche in questo caso è uno sciroppo, serviranno 100 ml di rum oppure di vino bianco. E dai 50 ai 100 grammi di zucchero semolato in base al grado di dolcezza che si preferisce per portare in tavola le fragole condite con il liquore.