Molte case, soprattutto quelle di costruzione più datata, devono fare i conti con un balcone stretto e lungo.

In questi casi il balcone sembra un rettangolo, con tanto spazio da sfruttare in lunghezza, ma poco in larghezza. A tutto c’è una soluzione, però, anche stavolta.

Bisognerà stare attenti e valutare con precisione le misure e gli spazi disponibili, ma con qualche trucchetto riusciremo ad ingannare l’occhio. Il nostro balcone, alla fine, avrà tutto il necessario e lo potremo usare per rilassarci o per goderci queste giornate di sole.

Vietati gli eccessi

Prima di pensare a quali complementi d’arredo utilizzare, è obbligatorio premettere che gli eccessi sono assolutamente vietati. Non dovremo arredare con troppe cose, altrimenti creeremo confusione e il nostro balcone finirà per sembrare un bazar.

Ecco, quindi, quali sono gli elementi che non devono mancare secondo gli esperti d’arredamento da esterno.

Scopriamo come arredare un balcone stretto e lungo per farlo sembrare più spazioso e accogliente con questi 3 complementi d’arredo geniali

Per ingannare l’occhio e rendere più grandi gli spazi, tra gli oggetti che non potranno assolutamente mancare sul nostro balcone ci sono i tappeti.

Invece dei soliti tappeti da esterno, però, faremo la differenza solo se useremo quelli pensati tipicamente per l’interno.

Divertiamoci scegliendo frange, colori e decorazioni, in linea con lo stile che vogliamo ricreare. Oltretutto, dovremo fare attenzione alla posizione dei tappeti: invece di metterli in orizzontale o verticale, sarà bene metterli in obliquo.

In questo modo allargheremo visivamente lo spazio, creando profondità anche laddove non ci fosse.

Pochi mobili, ma quelli giusti

Godersi il proprio balcone vuol dire anche saper creare degli angoli dove trascorrere momenti di relax.

Dove non c’è spazio, potremo quindi optare per una seduta comoda ma non troppo invadente, come una panchina. Potremo sceglierla in ferro battuto o in legno invecchiato, per uno stile vintage, oppure potremo optare per una soluzione con colori accesi per balconi più sbarazzini.

Qui potremo prendere il caffè e scambiare quattro chiacchiere con i nostri cari.

Per godersi la propria intimità, potrebbero essere utili anche queste 3 idee convenienti per proteggersi dagli sguardi curiosi dei vicini.

Con questi oggetti scacceremo anche i piccioni

Infine, l’ultimo consiglio riguarda una decorazione che sfrutta le altezze del nostro balcone.

Stiamo parlando di decorazioni come gli “acchiappasogni”, da appendere al soffitto del nostro balcone. Questa soluzione è ottima anche per allontanare gli uccelli dalle nostre piante.

Per lo stesso motivo, poi, potremo appendere anche quadri o lampade colorate. Se scopriamo come arredare un balcone stretto e lungo, riusciremo a godercelo molto di più e a viverlo appieno.

Seguiamo questi consigli degli esperti e iniziamo da ora ad avere un balcone davvero da favola.