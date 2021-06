In queste ore molti stano programmando le vacanze per luglio e agosto. In tanti hanno l’abitudine di spostarsi in treno per raggiungere le mete desiderate ad un costo conveniente. Scopriamo chi può viaggiare in treno gratuitamente oppure con 5 euro per tutta l’estate.

Fortuna vuole che i mezzi di trasporto su binario siano confortevoli non solo per gli essere umani ma anche per i nostri amici a quattro zampe. Inoltre c’è un’occasione da non perdere: tutti gli animali domestici viaggiano comodi in treno ad un prezzo eccezionale.

Le misure del trasportino

Trenitalia consente di portare animali domestici a bordo delle carrozze a titolo gratuito. Il nostro amico a quattro zampe custodito in un trasportino di dimensioni massime 70x30x50 centimetri potrà viaggiare gratis in qualsiasi classe e categoria. Logicamente una persona può portare un solo animale.

Ma per gli animali più grandi?

Le persone con animali più grandi che non rientrino nel trasportino possono comunque viaggiare ma devono osservare delle regole ben precise.

Gli animali devono indossare la museruola e stare al guinzaglio e non sono ammessi in particolari aree. Inoltre sui treni regionali dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le ore 9 gli animali non possono viaggiare. Comunque per una maggiore informazione sui viaggi degli animali domestici in treno conviene consultare il sito ufficiale di Trenitalia.

Quanto costa il biglietto per il nostro animale?

La compagnia di trasporti su rotaia ha deciso che fino al 16 settembre 2021 il biglietto per l’animale domestico costa 5 euro.

Come acquistare il ticket

I possessori di animali domestici possono acquistare il ticket in stazione, macchinette, tramite call center e sito internet. Una volta ottenuto il biglietto al momento del viaggio bisogna portare anche il certificato di iscrizione al’anagrafe canina e il libretto sanitario. Senza tali documenti si dovrà scendere alla prima stazione e parallelamente gli addetti al controllo faranno una multa.

Abbiamo visto quali tipi di animali hanno l’opportunità di viaggiare gratis oppure ad un prezzo irrisorio. Non vale lo stesso per i cani guida che non avranno alcun obbligo ed potranno sempre viaggiare gratuitamente.