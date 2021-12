Il dilemma su cosa fare a Capodanno si ripresenta puntuale come un orologio svizzero. Ogni volta ci chiediamo come si potrebbe passare l’ultima notte dell’anno, senza trovare una soluzione adeguata a tutti.

La questione più irrisolta è certamente quella economica. Infatti, o si finisce in qualche ristorante costoso o in qualche destinazione famosa e per questo cara. Ma non per forza deve essere sempre così.

Chi vuole trascorrere un Capodanno all’insegna del risparmio senza rinunciare al divertimento può farlo comodamente nelle città italiane. Basta saper scegliere le destinazioni che sanno unire alle bellezze che le circondano i costi contenuti.

Alcune di queste le proponiamo proprio nelle prossime righe. Scopriamo 6 città italiane bellissime e vivaci dove festeggiare un Capodanno indimenticabile spendendo poco.

Brescia

La “Leonessa d’Italia” potrebbe essere la meta perfetta per passare un ultimo dell’anno alternativo. Brescia attrae per i suoi tesori storici e culturali, tra i quali citiamo il Teatro Romano, il Capitolium e la celebre Rotonda.

È una città in cui ci si può inoltrare circondati dagli antichi resti della civiltà romana e da caratteristiche piazze. Proprio in quest’ultime, in occasione di Capodanno si può assistere a un’esplosione di luci e colori. Fuochi d’artificio, concerti ed eventi vari ci terranno piacevolmente compagnia per tutta la serata.

Padova

Impossibile non pensare a questa città per passare Capodanno. Prato della Valle è una delle piazze più grandi d’Europa, perfetta per godersi lo spettacolo dei fuochi a mezzanotte.

Padova è una città giovane e vivace, con la celebre Università e tanti altri luoghi culturali da visitare. Non perdiamoci nemmeno i numerosi spettacoli musicali che si tengono qui ogni fine anno.

La Spezia

La Liguria non è solo mare, ma anche tanto divertimento. A Capodanno ricordiamoci di fare un salto a La Spezia per goderci l’immancabile concerto al Teatro Civico in Piazza Mentana. Potremo proseguire poi la serata in compagnia di musica e spettacoli. D’obbligo la visita al magnifico Castello di Lerici.

Pisa

La città della torre pendente saprà regalarci ricordi culturali davvero indimenticabili. Tra i monumenti d’interesse segnaliamo il Battistero, il Camposanto e il maestoso Duomo. Festeggiamo Capodanno in Piazza delle Vettovaglie per rifocillarci di buon cibo, per poi spostarci sul Lungo Arno e ammirare i fuochi d’artificio.

Pescara

La città ideale per trascorrere un fine anno in compagnia della buona cucina abruzzese. Godiamoci il cenone davanti a un gustoso piatto di arrosticini o di spaghetti alla chitarra, tenendo in mano un calice di Montepulciano. Per finire, avviamoci verso la spiaggia per illuminarci gli occhi con il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali.

Anche Catania sarà in grado di stupirci a Capodanno. Rechiamoci in Piazza Duomo per assistere a concerti live e spettacoli suggestivi. Oppure, dirigiamoci in Piazza dell’Università, per gustarci una irresistibile tavolata di specialità gastronomiche siciliane che aspetta solo noi. Il tutto, ovviamente, reso ancora più straordinario dal panorama unico dell’Etna.