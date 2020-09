Cosa serve e come diventare modella? Scopri subito come devi iniziare. È vero che la bellezza è un requisito essenziale, ma in realtà rispetto al passato un’aspirante modella può e deve andare oltre. Oltre l’aspetto fisico. Scopri subito come devi iniziare, cosa serve e come diventare modella a partire dai social. Sì, perché grazie ai social network un’aspirante modella e indossatrice può comunicare. Ed interagire. E soprattutto può far conoscere quelle che sono le proprie passioni. Ed anche la propria personalità.

Come diventare modella abbandonando gli stereotipi del passato

Scopri subito come devi iniziare, cosa serve e come diventare modella a partire dalle agenzie. Che per un’aspirante modella sono croce e delizia. Perché spesso dopo aver inviato il book fotografico non si riceve alcuna risposta. Su come diventare modella, inoltre, c’è uno stereotipo che è già ampiamente superato. Ed è quello per cui per diventare modella sia necessario un fisico esile. E pure avere delle gambe lunghissime.

Di conseguenza le giovani e belle donne con l’aspirazione di diventare modelle devono evitare un grosso errore. Quello di seguire regimi alimentari ipocalorici per perdere peso. Può essere un rischio per la salute senza peraltro, su come diventare modella, avere più chance.

Per diventare modella oltre alla bellezza c’è di più, ecco perché

Tra casting e selezioni, quasi sempre anche per diventare modella è necessario fare un po’ di gavetta. E quindi bisogna essere determinati ed ostinati. Senza mai scoraggiarsi quando non si supera una selezione. Alla cura dell’aspetto, nel frattempo, bisogna pure impegnarsi per la valorizzazione della propria personalità.

Per quanto sopra detto, infatti, la bellezza è necessaria ma non sufficiente. Per esempio, le case di moda guardano anche ad altri aspetti. Dalla flessibilità nel lavoro all’avere una spiccata personalità. Socievole, ma anche solerte visto che spesso si lavora con chiamate dell’ultimo minuto.