Scopri se sei tra i 3 segni più fortunati dell’estate: pioggia di soldi o amore alle stelle? 

L’oroscopo di agosto 2023 con le previsioni per tutti i segni e la top 3 dei più fortunati sentimentalmente ed economicamente.

L’ estate è da sempre stagione di libertà, carica di aspettative e buoni propositi.

Avendo più tempo libero, siamo maggiormente propensi a prenderci cura di noi stessi e sistemare quello che non va.

Ad esempio, dopo la fine di un amore, quale miglior periodo dell’estate per fare nuovi incontri e darsi un’altra possibilità?

Oppure ancora, qualora si intravedessero importanti opportunità lavorative in previsione dell’autunno hai tutto il tempo per riflettere con calma.

Detto questo, c’è chi si lascia semplicemente trasportare dagli eventi e chi invece prende in considerazione anche l’allineamento di stelle e pianeti.

A tal proposito, proprio questo mese nel cielo si assiste ad un nuovo ricollocamento degli astri che porterà ad alcuni una discreta dose di successo.

Sei curiosa? Allora scopri se sei tra i 3 segni più fortunati dell’estate in base alle previsioni dell’oroscopo.

Tra sfide e nuovi orizzonti

Per tre dei dodici segni zodiacali si prevede in questo mese una costante fase di crescita e realizzazione sia sul piano professionale che privato.

Come sempre però, raggiungere i propri obiettivi non è mai troppo semplice e qualche ostacolo potrebbe scoraggiarvi.

Ma soprattutto chi è nella top 3 di agosto non deve arrendersi perché ha le stelle dalla sua parte.

Il primo segno fortunato di agosto 2023 è quello della Vergine, che potrà beneficiare di grandi soddisfazioni soprattutto sul fronte lavorativo.

La grande attenzione ai dettagli che vi contraddistingue vi permetterà di individuare i progetti più ambiziosi e remunerativi.

Inoltre, grazie alla vostra solita efficiente organizzazione avrete buon fiuto anche nella gestione delle finanze.

Scopri se sei tra i 3 segni più fortunati dell’estate e preparati a vivere un agosto stellare

Il secondo segno favorito dal nuovo allineamento dei pianeti è poi il Capricorno.

Potrete innanzitutto respirare una ventata d’aria fresca e sperimentare un’energia positiva sul fronte sentimentale.

Chi è in coppia potrebbe ritrovare la passione che mancava da un po’ di tempo mentre i single saranno più fortunati nella ricerca dell’anima gemella.

Buone notizie anche sul fronte lavorativo perché dopo mesi di duro lavoro potreste ottenere un cospicuo riconoscimento economico.

Infine, il terzo segno fortunato nel mese di agosto è quello del Sagittario.

Il primo consiglio è quello di approfondire le vostre passioni: ne trarrete grande soddisfazione, anche economica.

Secondariamente, lasciatevi guidare dallo spirito avventuroso che vi contraddistingue alla ricerca di nuovi edificanti progetti.

E gli altri segni?

Pur non figurando nella top 3, anche per gli altri segni zodiacali ci potrebbero essere interessanti novità.

Ad esempio, l’Ariete potrebbe essere favorito sui colpi di fulmine in amore mentre per il Toro è il momento giusto per cambiare look.

Vacanze low cost e a tutto relax per Gemelli e Leone, lunghe chiacchierate con gli amici per il Cancro e tanto divertimento per la Bilancia.

Mete tropicali e crociere all’orizzonte per Scorpione e Acquario, mentre i Pesci possono contare su un interessante bonus shopping.