Il peperone, indubbiamente delizia per il nostro palato, è un alimento che, purtroppo, spesso evitiamo di consumare perché ritenuto pesante ed indigesto. Scopriamo, quindi, i segreti per rendere i peperoni leggeri e super digeribili.

l peperoni si distinguono dalle altre verdure per il loro sapore forte e inconfondibile. Contengono molta acqua, poche proteine e zero grassi. Sono ricchissimi di sali minerali e vitamine, in particolare sono fonte di vitamina C e A, fondamentali in questo periodo di cambio di stagione.

Ebbene, è la loro pelle ad essere causa delle difficoltà digestive. Eliminata quella, il problema è totalmente risolto. La spellatura è considerata un’operazione lunga e noiosa. Ed è questo il motivo per cui spesso si rinuncia a cucinarli. Scopri i segreti per rendere i peperoni leggeri e super digeribili.

Alcuni metodi per lasciare invariato il gusto e le qualità nutrizionali

Ecco, dunque, alcuni metodi facili e veloci per privare il peperone del suo involucro, lasciando invariato il gusto e le qualità nutrizionali.

Il metodo che ci viene tramandato dalle nonne è quello di porlo direttamente sulla fiamma dei fornelli. Girandolo e rigirandolo, infatti, la pelle si annerirà e sarà un gioco da ragazzi eliminarla. Una soluzione, questa, che prevede di eseguire la manovra girando e rigirando continuamente il peperone prestando attenzione a che non si bruci.

Un’alternativa è quella di mettere i peperoni in forno a 150°, per circa venti minuti, a seconda della grandezza. Estrarli, quindi, dal forno, ed inserirli in un sacchetto di carta alimentare ben chiuso per cinque minuti. Quando li recupereremo dal sacchetto sarà facilissimo, a quel punto, eliminare la pelle.

Se, poi, disponiamo di una friggitrice ad aria eliminare la pelle sarà ancora più facile: non impegnerà né troppo tempo né troppe energie. Ci basterà riporre i peperoni nel cestello, senza aggiunta di olio, ed azionare il timer a venti minuti, trascorsi i quali la pelle si staccherà semplicemente accarezzandoli.

Leggeri e super digeribili anche a crudo

Se vogliamo, invece, utilizzare il peperone a crudo e non possiamo, quindi, giovarci delle soluzioni fino ad ora proposte, ecco svelato l’ultimo segreto: con un comunissimo pelapatate spellerete i peperoni in soli due minuti e senza alcuno sforzo.

A questo punto, non vi resta che fare una bella scorta di peperoni rossi, verdi e gialli e sbizzarrirvi in fantasiose ricette. Buon appetito!