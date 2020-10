Per il tuo regime alimentare ipocalorico, scopri i 10 migliori cibi che ti aiutano a dimagrire. Perché per perdere peso è fondamentale non saltare mai i pasti. Ma nello stesso tempo bisogna abbinare ai cibi sostanziosi quelli che hanno un basso apporto calorico. E che, tra l’altro, possono essere pure degli alimenti ricchi di fibre, di vitamine e di sali minerali. Ecco allora la lista, comunque non esaustiva, dei 10 alimenti che possono aiutare a perdere peso in quanto hanno non più di 50 calorie ogni 100 grammi.

Scopri i 10 migliori cibi che ti aiutano a dimagrire, tutti con meno di 50 calorie

Il fagiolino: verdura gustosa con appena 31 calorie per ogni 100 grammi mangiati. Il fagiolino, tra l’altro, è un cibo ricco di antiossidanti naturali.

L’ananas: gustoso frutto con 50 calorie ogni 100 grammi. Come frutto esotico, inoltre, l’ananas ha proprietà e poteri digestivi ed antinfiammatori.

Il cavolfiore: appena 25 calorie ogni 100 grammi per il cavolfiore. Che è perfetto e gustoso anche da mangiare da solo bollito.

Le carote: 41 calorie appena per le carote che sono ottime pure bollite come il cavolfiore. Ma sono soprattutto un ottimo snack ipocalorico a merenda. Mangiare carote, inoltre, significa pure fare il pieno di vitamine, dalla A alla C e passando per le vitamine del gruppo B.

I carciofi: appena 47 calorie ogni 100 grammi per i carciofi e per un alimento che, tra l’altro, è ricco di potassio.

Le zucchine: appena 21 calorie ogni 100 grammi per le zucchine ottime, tra l’altro, come condimento leggero per mangiare la pasta.

Il finocchio: meno calorie delle carote, 31 ogni 100 grammi, per quello che allo stesso modo è un ortaggio ottimo come snack ipocalorico.

Anguria: in termini basso contenuto calorico, l’anguria con le sue 30 calorie ogni 100 grammi è addirittura meglio dell’ananas.

La rucola: insalata di rucola praticamente a volontà, e fino a sazietà, con appena 25 calorie ogni 100 grammi.

Le melenzane: sono in tanti ad essere letteralmente golosi di melenzane. E fanno bene con sole 25 calorie ogni 100 grammi. Inoltre, le melenzane sono un vero e proprio concentrato di minerali.