L’oroscopo cinese ha differenze e somiglianze con il nostro. Anche questo, infatti, è diviso in dodici segni. A ognuno di questi, inoltre, sono associate delle caratteristiche. Ma le differenze sono molte! Scopri di che segno sei secondo l’oroscopo cinese!

Le differenze con il nostro

I segni dell’oroscopo cinese sono rappresentati da animali. Si tratta di animali presenti in Cina ma tra di essi spiccano anche bestie fantastiche, come il drago.

I segni, inoltre, non si alternano mese dopo mese. Hanno, infatti, un valore annuale. Ogni anno cinese ha infatti un animale come “protettore” e questo è anche il segno di chi nascerà in quell’anno.

Attenzione però. Questo calendario è lunisolare e, pertanto, non è come il nostro.

L’arrivo del nuovo anno in Cina avviene, infatti, da metà gennaio a metà febbraio ma non ci sono date fisse.

Chi è nato in questo periodo dovrà, dunque, controllare le date precise del suo anno di nascita per scoprire il suo segno!

I dodici segni sono, inoltre, associati a degli elementi. Non è però come nel nostro caso in cui, ad esempio, pesci è sempre un segno d’acqua.

I cinque elementi cinesi si ripetono ogni dieci anni (due anni di fila hanno lo stesso elemento) e non coincidono con un segno particolare.

È possibile quindi, ad esempio, nascere bue in un anno legno o bue in un anno acqua.

Scopri di che segno sei secondo l’oroscopo cinese

Ecco, quindi, un calendario degli ultimi settant’anni divisi per segno e caratteristiche. Riuscite a trovare il vostro segno?

a) 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020: topo, intelligente e versatile;

b) 1961, 1973, 1985, 1997, 2009: bue, affidabile e paziente;

c) 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010: tigre, coraggiosa e ambiziosa;

d) 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011: coniglio, attento e responsabile;

e) 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012: drago, appassionato e sicuro di sé;

f) 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013: serpente, flessibile e saggio;

g) 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014: cavallo, avventuroso ed energico;

h) 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015: capra, empatica e sensibile;

i) 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016: scimmia, curiosa e scaltra;

l) 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017: gallo, costante e intuitivo;

m) 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018: cane, fedele e carismatico;

n) 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019: maiale, altruista e generoso.