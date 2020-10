Con la curva dei contagi che impenna pericolosamente forse è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza. Se te lo sei chiesto almeno una volta, scopri cos’è meglio tra test sierologico e tampone.

Esistono delle differenze precise tra test sierologico e tampone naso-faringeo. Fare l’uno o l’altro non è la stessa cosa e i due esami, dunque, non sono intercambiabili.

Qual è la differenza? Scopri cos’è meglio tra test sierologico e tampone

La principale differenza che intercorre tra test sierologico e tampone è tutto sommato semplice, ma aleggia ancora molta confusione intorno al tema.

Mentre l’esito del tampone ci dice se l’infezione è in corso (e dunque se siamo positivi o negativi al virus), il test sierologico (che consiste in un prelievo sanguigno) ci dice solo se abbiamo sviluppato gli anticorpi al virus. Di conseguenza potremmo risultare anche negativi all’esame del sangue, ma essere in realtà attualmente positivi al virus.

Dunque, se abbiamo paura di essere stati esposti al virus e desideriamo sapere se siamo attualmente positivi al Covid-19, la scelta migliore è sicuramente quella del tampone naso-faringeo. Se invece desideriamo sapere se l’abbiamo contratto in passato (magari eravamo asintomatici, o abbiamo avuto i sintomi prima di marzo) allora è consigliabile effettuare un sierologico.

Per dirlo ancora più semplicemente, se abbiamo avuto contatti con una persona positiva e desideriamo scoprire se siamo stati infettati anche noi dobbiamo assolutamente effettuare un tampone naso-faringeo.

Ricordiamo che per effettuare il tampone è necessaria la prescrizione del proprio medico di base; questo ovviamente nei casi in cui non è obbligatorio o richiesto dalla propria ASL. È possibile effettuarlo in ospedale o anche in laboratori privati, a seconda dei regolamenti.

Nel caso in cui si optasse per una soluzione privata, bisognerà attingere alla propria tasca. Questa scelta non è quindi un’opzione che tutti possono permettersi. Infatti, il costo di un tampone può andare dai 60 ai 120 euro. In alcuni casi si può dover spendere addirittura 200 euro.