Per dimagrire correndo con le app per cellulare, scopri cosa devi sapere. Perché, da un lato, è vero che la corsetta giornaliera è indicata per perdere peso, ma, dall’altro, le applicazioni per smartphone, pur essendo di aiuto, non possono di certo fare miracoli.

Allora, scopri cosa devi sapere per dimagrire correndo con le app per cellulare. Dalla loro reale utilità alle funzioni ed ai servizi che offrono le applicazioni più evolute.

Scopri cosa devi sapere per dimagrire correndo con le app per smartphone

Prima di tutto c’è da dire sono numerosissime le app per cellulare sono utili nell’allenamento con la corsa. E, molte di queste, sono gratuite e scaricabili dallo sia dallo store della Apple sia da Google Play.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Utilizzando sapientemente queste applicazioni correndo puoi diventare, praticamente, allenatore di te stesso. Possono essere utili anche come spinta motivazionale a superare le fatiche e gli inevitabili momenti di difficoltà. Ad esempio, postando sui social network i propri progressi. Lanciando sfide ai propri amici. E pure ascoltando buona musica, opportunatamente selezionata.

Funzioni base e funzioni premium

Le funzioni base delle app che sono di aiuto nella corsa, e anche per dimagrire, consentono di monitorare in tempo reale il percorso, la durata dell’allenamento, le calorie bruciate e la velocità.

Come detto, poc’anzi, se sapientemente utilizzate queste app sono in grado di trasformare, gradualmente, un semplice corridore amatoriale in un vero e proprio runner. Ovvero passando dalla corsa breve a quella lunga e anche a quella veloce.

Ovviamente le app di alta qualità offrono ulteriori funzioni premium. Quest’ultime sono, naturalmente, a pagamento.

E una di queste funzioni premium, probabilmente la più interessante, è quella che prevede la possibilità di attivare un allenatore vocale.

È possibile, inoltre, anche accedere a grafici e a dettagliate statistiche che traducono in dati i risultati conseguiti le durante sessioni di allenamento effettuate in certo lasso di tempo, ben determinato.

Senza dimenticare la capacità di integrarsi con gli smartwatch. Funzione utilissima per chi voglia allenarsi tenendo attivo il cardiofrequenzimetro.