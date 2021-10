La storia che stiamo per raccontare è quella di un uomo che è riuscito a fare di una disabilità il motore della sua vita. Un ragazzo come tanti, che ha visto mutare il suo destino in un attimo. Che avrebbe potuto piangersi addosso e invece ha reagito con grande forza di volontà, ricostruendo, con le proprie mani, un’esistenza nuova e diversa.

Alessio Tavecchio, oggi, sta vivendo il momento più bello del secondo tempo della sua vita. Il primo si è interrotto il 5 dicembre del 1993, a 27 anni, in seguito a un terribile incidente stradale. Il tragico evento lo ha costretto dapprima a lottare per rimanere vivo e successivamente sulla sedia a rotelle. In quel momento termina la prima parte della sua esistenza. Dopo un intervallo fatto di dolore, incredulità e rabbia ecco che inizia la seconda parte fatta di consapevolezza, opportunità e nuove sfide.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Meno di tre anni dopo l’incidente, Alessio partecipa alle Paralimpiadi di Atlanta, raggiungendo tre finali nel nuoto. Lo sport lo ha aiutato molto a combattere e a competere per farsi largo in una società che spesso emargina il diverso. In quegli anni di sofferenza, decide di investire tutto il suo tempo per promuovere i valori della vita. Prima dell’incidente era un ragazzo irrequieto, sempre in cerca di qualcosa, mai soddisfatto. Oggi è un uomo realizzato, pieno di vita e stimato da tantissime persone.

Scopri come un uomo può cambiare il suo destino e rinascere una seconda volta

Il suo capolavoro più grande si trova a Monza, a pochi passi dallo stadio, in un’area verde ribattezzata Agriparco solidale. “Accolti e Raccolti” è lo slogan presente all’ingresso. Un parco di 12mila metri quadrati senza barriere architettoniche che consente a molti disabili di coltivare la terra. Alessio ha studiato un sistema di vasche, poste a circa un metro da terra, dove potersi cimentare nella piantumazione e nella coltivazione. La sua struttura è in continua espansione. Produce ortaggi e fiori di ogni tipo e, prossimamente, si potrà gustare un vino che torna a Monza dopo 150 anni. Infatti, il vigneto di Barbera, proveniente dal Piemonte, piantumato nel 2018, permetterà di produrre il celebre vino dopo la vendemmia di settembre.

I progetti che Alessio gestisce con la sua Fondazione sono molteplici. Presto arriverà anche un ristorante solidale, dove verranno offerti tutti i prodotti coltivati in loco. Scopri come un uomo può cambiare il suo destino e rinascere una seconda volta traendo forza da un avvenimento così negativo.

Oggi Alessio porta la sua esperienza nelle scuole, scrive libri, racconta a chi visita il suo parco come ha cambiato la sua vita. E mette a disposizione tutto questo per dare una mano a chi ancora non ha trovato la sua strada.