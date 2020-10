Scopri come preparare panzerotti gustosissimi in soli 5 minuti, da utilizzare per una merenda, ma anche accompagnati ad un aperitivo. Un secondo piatto facile e veloce, oltre che buonissimo.

Il panzerotto nasce dalla fantasia di un fornaio che ben pensò di trasformare un pò di impasto di pane avanzato in una piccola pizza. La farcì, poi, con pomodoro e mozzarella. E la richiuse a mezzaluna.

Una storia tipica della cucina povera che caratterizza le tradizioni gastronomiche del nostro paese. Anche il panzerotto, nonostante le umili origini, è diventato un piatto apprezzato e diffuso in ogni parte dello stivale.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, svelatigli ingredienti per preparare panzerotti gustosissimi in soli 5 minuti:

a) ½ kg di farina;

b) 250 gr di acqua;

c) una bustina di lievito istantaneo;

d) un cucchiaio di zucchero, uno di sale ed uno di olio evo;

Per la farcitura vi suggeriamo di utilizzare prosciutto cotto e fontina. Ma anche mozzarella e pomodoro, oppure funghi e pancetta. Insomma qualsiasi cosa voi preferiate o, ancora, semplicemente ciò che vi ritrovate nel frigorifero.

Il procedimento

Partiamo ora con la preparazione di panzerotti gustosissimi in 5 minuti.

Innanzitutto riponiamo in una ciotola la farina setacciata con il lievito. Aggiungiamo, poi, il sale, lo zucchero e l’olio evo.

Versiamo quindi l’acqua, un pò alla volta. Impastiamo via via fino ad ottenere un panetto sodo ma non mollo.

Lavoriamo il panetto su un ripiano di legno infarinato fino a che non diventa liscio, basteranno pochi minuti. Dividiamolo a metà e stendiamo, una parte per volta, con un matterello fino ad ottenere una sfoglia di circa due millimetri.

Tagliamo quest’ultima con un coppa-pasta, se lo abbiamo a disposizione. In alternativa sono ugualmente efficaci una tazza o qualsiasi oggetto dal bordo tondeggiante.

Impastiamo nuovamente gli scarti, per stenderli di nuovo. Adagiamo sulla metà della sfoglia tonda la farcitura che abbiamo scelto di utilizzare.

Chiudiamoli pizzicando a mano i bordi o aiutandoci con una forchetta. Friggiamo nell’olio caldo, o passiamo in forno bollente, per qualche minuto. Giusto il tempo di rendere la superfice del nostro panzerotto dorata.

Scopri come preparare panzerotti gustosissimi in soli 5 minuti, e non potrai che leccarti i baffi!