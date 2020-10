Ti è mai capitato di ricevere una telefonata o, perché no, un messaggio di testo (sms) da un numero privato? Se la risposta è sì, sarai probabilmente rimasto frustrato dall’impossibilità (o incapacità) di rintracciare il numero. Mentre effettuare una telefonata con numero privato è abbastanza semplice e immediato (basta inserire #31# prima di digitare il numero del destinatario), rintracciare un numero privato è sicuramente molto più complesso.

Ma non bisogna scoraggiarsi. A tutto c’è una soluzione., anche al problema delle telefonate anonime.

Sarai contento di sapere che in realtà esiste un metodo legale per risalire ad un numero privato.

Questa è una scoperta non da poco, considerato che in molte occasioni una chiamata da un numero nascosto non è solo oggetto di uno scherzo goliardico, ma può rappresentare anche una minaccia per chi la riceve.

Esistono per l’appunto dei servizi gratuiti che riescono a mostrarci il numero privato. Continua a leggere l’articolo e scopri come identificare chi ti chiama col numero privato.

È sufficiente avere una connessione internet per accedere a Whooming, un servizio gratuito che ci consente di risalire a chi ci chiama con l’anonimo. Come? Iscrivendosi al servizio sarà possibile dirottare le chiamate anonime su Whooming con un semplice gesto: rifiutandole. In meno di 24 ore si riceverà il numero completo della persona che ci ha chiamato via mail.

Possiamo anche scegliere di utilizzare il servizio Override, messo a disposizione dagli stessi gestori di telefonia mobile. Con Override il numero in anonimo viene decifrato in automatico e mostrato direttamente sulla schermata di chiamata. La pecca di questo servizio è che ha costi abbastanza elevati ed è a scadenza.

