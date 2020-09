Scopri come fare una maschera idratante per la pelle del tuo viso utilizzando una semplice zucca. Sei alla ricerca di un rimedio casalingo per idratare la pelle del viso? Sapevi che tutte le componenti della zucca si prestano alla creazione di prodotti di bellezza fai da te? E che questi possono essere utilizzati su tutti i tipi di pelle, senza controindicazioni? Se non ne avevi idea, adesso lo sai e a breve scoprirai come fare una maschera idratante per la pelle del tuo viso. Tuttavia, ricorda che la cosmesi fai da te è solamente un coadiuvante di quella in laboratorio e non può sostituirla a pieno. Rappresentano una valida alternativa a questi, ma non un completo sostituto. In ogni caso, specialmente se soffri di patologie dermatologiche, ricorda di affidarti ad un esperto piuttosto che cercare di ricorrere a rimedi casalinghi che potrebbero rivelarsi inadatti al problema. Precisato questo, cominciamo!

Ingredienti

a) una tazzina da caffé di purea di zucca;

b) un cucchiaino di miele;

c) mezzo bicchiere di yogurt bianco.

Procedimento

Riduci in purea la polpa di una zucca e versala all’interno della ciotola, per poi mischiarla al miele e allo yogurt. In seguito, mescolali bene fino ad ottenere un composto. In seguito, non ti rimane che applicare sul viso e sul collo la maschera, possibilmente aiutandoti con un pennello. Falla stare in posa per 10-15 minuti e, infine, risciacquala utilizzando acqua tiepida. Come avrai potuto già capire, nulla di più semplice!

Perché fare una maschera idratante per la pelle del tuo viso

Le maschere idratanti sono il prodotto cosmetico ideale per il trattamento delle pelle secche disidratate. Quindi, includerle in una beauty routine potrebbe essere una giusta scelta. Infatti, idratare la pelle del viso è utile a far sì che non si incorra in spiacevoli inestetismi quali macchie cutanee e pelle spenta.

