Nessuno sarebbe così audace da negare l’importanza del bacio in una relazione. Il bacio è vitale in una relazione, sia che si tratti di una storia appena iniziata, sia che invece si tratti di un amore consolidato. Molto spesso, infatti, un cattivo bacio può porre fine alle cose ancora prima che inizino. Per le coppie di lunga data, il bacio è invece fondamentale per tenere viva la fiamma.

Come è naturale che sia, il bacio è un fatto soggettivo! È tutta una questione di gusti e una sessione di make-out che a qualcuno potrebbe risultare sgradevole, ad altri potrebbe invece piacere molto.

Una cosa è certa, baciare fa bene alla salute e ci rende felici! L’effetto è quasi simile a quello di una droga! Quando baciamo qualcuno, infatti, viene rilasciata dopamina nel nostro organismo. Se vuoi migliorare le tue capacità continua a leggere l’articolo e scopri come diventare un baciatore eccezionale.

Scopri come diventare un baciatore eccezionale

Come abbiamo detto in precedenza, i gusti relativi al bacio sono molto soggettivi. Esistono però delle buone pratiche che possono aiutare tutti a diventare dei baciatori migliori.

Il primo suggerimento che devi seguire è quello di mantenere sempre le labbra idratate. Se ti è capitato di baciare qualcuno con le labbra screpolate saprai che non è proprio piacevole farlo. Nel caso in cui non avessi a portata di mano del burro cacao prima di baciare il tuo partner, potrà anche essere sufficiente inumidire leggermente le labbra con dell’acqua.

Ovviamente, se sai di avere la possibilità di baciare qualcuno, evita di mangiare cibi che potrebbero impuzzolentire l’alito, come aglio o cipolle. In ogni caso, per sicurezza, porte sempre con te delle mentine.

Per entrare più nel vivo, dicimo anche che non tutti hanno la stessa “tecnica”. La soluzione, in questo caso, è incontrarsi a metà strada! Segui i movimenti del tuo partner, ma prova ogni tanto a prendere l’iniziativa e conduci tu il gioco.

Infine, ricorda che un bacio non è mai solo un bacio. A volte è importante prendersi una pausa per guardarsi negli occhi o scambiarsi qualche complimento.