A quanti è venuta la voglia di creare un’app? Magari per vendere prodotti bio o far prenotare ai clienti un tavolo al ristorante. Ma poi, avete abbandonato l’idea, perché non siete esperti in materia ed ingaggiare un bravo programmatore avrebbe un costo eccessivo. Fortunatamente, il mondo del web non sta mai fermo e propone sempre nuovi sistemi. Scopri come creare un’app se non sei un programmatore!

Movimento “no code”

L’idea del movimento “no code” è quella di poter creare un’app se non sei un programmatore. Ci sono piattaforme, che propongono le soluzioni per creare un’app personalizzata. Non c’è bisogno di essere un esperto e avere delle competenze specifiche. Per le app più semplici, possono bastare alcune ore di lavoro, invece di mesi.

La scelta è davvero vasta. Si possono sviluppare un’infinità di applicazioni: da una dedicata ai videogiochi, alla finanza, un nuovo social network, oppure quella per un marketplace.

Nel passato dovevi essere necessariamente un informatico per fare questo. Con le tecnologie moderne, puoi tranquillamente occuparti di quello che sai fare meglio e delegare la parte più difficile alla piattaforma.

Scopri come creare un’app se non sei un programmatore

Ci sono decine di proposte disponibili sul mercato. La maggioranza ancora in lingua inglese. Per citare alcune: Bubble, Glide, Airtable.

Se sogni creare un marketplace, puoi provare Sharetribe o Jungleworks. Mentre con il Voiceflow, puoi creare le app con le funzionalità vocali (per intenderci, pensa ad Alexa)

Punti deboli

Quando sviluppi un prodotto senza un programmatore, puoi comunque imbatterti in alcune criticità.

Ad esempio, il fatto che l’app va aggiornata periodicamente. Per cui, per sviluppare prodotto che possa diventare un grande successo, hai comunque bisogno di un tecnico che ti segua.

Bisogna non solo pensare all’eventuale risoluzione dei problemi tecnici, ma anche alle scelte strategiche adeguate. Un tecnico ha certamente un background ed un’esperienza preziosa per aiutare a far decollare la nostra app.

L’altro problema di questo approccio è quello di avere le personalizzazioni limitate, a differenza di un’app tutta tua.

Considera anche che le piattaforme cambiano. Si aggiornano le tariffe, possono chiudere all’improvviso oppure non essere più fruibili nel tuo paese come Tiktok in Usa.

Prima di scegliere l’approccio che fa per te, decidi come dovrà essere la tua app. Se non hai bisogno di tanti fronzoli, allora procedi con un template già esistente. Se hai inventato qualcosa di straordinario e ti senti limitato con le propose “no code”, allora meglio trovarsi un bravo informatico.