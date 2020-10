Imparare a leggere più velocemente non è semplice, ma si può fare. In questa articolo scopri 6 trucchi per leggere fino a 10 volte più veloce.

Vedrai 6 tecniche da implementare ogni giorno, che tu stia leggendo un libro o un articolo di giornale. Il tutto senza sacrificare la corretta comprensione del testo.

Questa guida potrà esserti utile anche in vista di esami da sostenere. Infatti a nessuno piace aggrovigliarsi il cervello sulla stessa pagina.

Al contempo, a tutti farebbe comodo riuscire a prepararsi in modo adeguato anche se si ha poco tempo.

Scopri 6 trucchi per leggere fino a 10 volte più veloce

a) Per prima cosa, fai una veloce anteprima del testo. Questo ti permette di sapere a cosa andrai incontro: insomma, saprai cosa aspettarti da ciò che stai per leggere. In particolare, focalizza la tua attenzione su titoli, sottotitoli, ma anche su elementi in grassetto o in elenco. Per avere una buona visione d’insieme ti può anche essere d’aiuto scorrere velocemente il primo e l’ultimo paragrafo.

b) Ricorda di concentrarti. Per leggere velocemente e riuscire a mantenere una buona comprensione del testo sono necessarie, prima di tutto, due cose: concentrazione e concentrazione. Scherzi a parte, devi assolutamente evitare distrazioni o interruzioni, così da evitare di dover tornare indietro nel testo e recuperare qualche passaggio che hai perso perché il tuo cervello vagava da un’altra parte.

c) Evita la pronuncia silenziosa. Capita spesso di pronunciare silenziosamente e nella nostra testa le parole che leggiamo. Questo ci rallenta e ci distrae. Scorrere le parole con l’aiuto di una penna può aiutarci ad evitare di commettere questo errore.

d) Puoi saltare qualche paragrafo, specialmente se non è rilevante al conseguimento del tuo scopo. Una lettura selettiva ti aiuterà a velocizzare la comprensione del testo.

e) Quando hai terminato un capitolo, annota con poche frasi sintetiche i punti chiave di quel che hai appena appreso.

f) Mantieni un track record dei tuoi progressi. Puoi farlo utilizzando un timer e annotando i minuti di lettura per ogni capitolo.

Inoltre, se on riesci mai a leggere quanto vorresti? Ecco una soluzione!