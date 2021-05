Il riciclo ormai è un argomento principe che ci accompagna nelle nostre giornate. Bisogna ricordare che riciclare è fondamentale in primis per la salute del nostro pianeta e quindi per il nostro benessere.

Se ancora non siamo abbastanza convinti sull’importanza del riciclo per diminuire l’inquinamento, forse è arrivato il momento di dare ascolto ai migliori esperti sul campo. Secondo gli ultimi dati raccolti, l’Italia nell’anno 2019 ha incrementato la percentuale di riciclo portandola ad un +3%. Ma questo ancora dato non basta visto che il Bel Paese si trova in una posizione medio-alta nella classifica Europea dei Paesi inquinanti.

Ecco quali sono in Italia i rifiuti più differenziati e quelli meno

Secondo alcuni studi raccolti sul tema della raccolta differenziata, per il 2020, è emerso un trend positivo sul riciclo dei rifiuti urbani. I dati hanno dimostrato un aumento della raccolta differenziata in tutta Italia ma quello che ha più sorpreso gli studiosi è stato un aumento del 50% nelle regioni del Sud.

Per quanto riguarda poi le categorie di rifiuti più differenziati al primo posto si riconferma il rifiuto organico con una percentuale che si attesta pari al 39,5%. Al secondo posto poi abbiamo carta e cartone con il 19,1 % del totale seguita dal vetro con il 12,3 % e la plastica 8,3 % del totale.

Scoperto il modo per riciclare noi stessi la carta e realizzare dei magnifici biglietti di auguri con questo metodo furbo

Innanzitutto sminuzziamo la carta che non ci serve più e versiamola in un contenitore pieno d’acqua a riposo per una notte. Dopo questo periodo, bisogna frullare tutto il composto e versarlo in una bacinella. On l’aiuto di un filto a rete o un para schizzi da cucina, raccogliamo la poltiglia, facciamola scolare per bene e tamponiamo con un panno di cotone in modo da togliere l’eccesso d’acqua. Se si desidera aggiungiamo, foglie o fiori particolari e lasciamo asciugare il tutto finché il foglio si staccherà automaticamente del para schizzi. Con poche mosse è pronto un foglio di carta su cui scrivere un biglietto di auguri o una letterina romantica.

