Quando una famiglia decide di portare dentro casa un animale dovrebbe fare un ragionamento lungo e ponderato. Infatti molto spesso si sottovaluta l’importanza di una decisione del genere, come si sottostimano le conseguenze che l’entrata di un cane in casa potrebbe portare. Non parliamo solamente di conseguenze negative ovviamente, ma anche di cambiamenti positivi. Che però, a tutti gli effetti, romperanno gli equilibri familiari fino ad allora creati.

Il giusto cane

Prendere un cane vuol dire a tutti gli effetti allargare la famiglia e dare il benvenuto ad un nuovo membro. Che, se tutto andrà per il meglio, sarà presente per moltissimi anni. Per questo motivo prima di orientarsi sulla razza bisogna conoscere bene le esigenze di tutti i familiari e, soprattutto, si deve sapere cosa si è in grado di offrire all’animale. Ed è proprio in base a queste valutazioni che bisognerà fare una scelta. Bene, sperando di far cosa utile, oggi presentiamo una razza molto interessante e che in tanti apprezzeranno conoscere. Infatti ecco scoperto il cane che vive tantissimi anni e che è fedele al padrone e affettuosissimo con i bambini.

Il Lagotto Romagnolo

Come possiamo vedere dal nome della razza, il Lagotto Romagnolo è un cane molto diffuso nel nostro paese proprio per il fatto che ha una derivazione tutta italiana. In particolare, l’origine è da individuare nei territori del centro nord. Sono tante le caratteristiche che rendono questo cane perfetto per essere l’animale domestico di famiglie con bambini. Innanzitutto il suo temperamento. Si tratta infatti di un esemplare molto docile che mostra un incredibile facilità di convivenza e connessione con gli umani più piccoli, ma non solo.

Anche con il suo padrone, che solitamente riconosce nel genitore adulto, preserva una grandissima dose di rispetto e fedeltà. Inoltre, da non sottovalutare assolutamente, parliamo di un cane molto longevo. Gli esemplari del Lagotto Romagnolo hanno infatti un’ottima aspettativa di vita. Ci riferiamo a una media che oscilla tra i quindici e i diciotto anni di età. Che per un cane di razza rappresenta un valore per nulla indifferente. Dunque ecco scoperto il cane che vive tantissimi anni e che è fedele al padrone e affettuosissimo con i bambini.