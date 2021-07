Il cancro al seno è una malattia potenzialmente grave che colpisce nella maggior parte donne ma, in percentuale inferiore, anche uomini. Questa malattia se non individuata e curata in tempo può avere gravi effetti per la vita. Ci sono due forme di cancro al seno: invasive e non invasive. Molti dei casi diagnosticati sono positivi al recettore degli estrogeni. Nello specifico le cellule tumorali hanno un recettore che si lega all’ormone estrogeno, se questo tipo di cancro si diffonde, diventa incurabile.

Il problema principale nella cura del cancro riguarda la possibilità delle cellule tumorali di sviluppare resistenza agli attuali trattamenti farmacologici (tamoxifene).

Gli scienziati dell’ Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe avere un seguito su farmaco che riduce rapidamente il cancro al seno.

Inoltre, sempre un recente studio ha lanciato l’allarme sull’abuso di alcuni farmaci e la possibilità di contrarre il cancro al colon retto.

Scoperta rivoluzionaria che potrebbe avere un seguito su farmaco che riduce rapidamente il cancro al seno

I ricercatori hanno basato lo studio su come prevenire la resistenza al trattamento farmacologico. Lo studio attualmente è stato eseguito sui topi con risultati incredibili, infatti, uccide i tumori primari della mammella. Inoltre, risultati positivi anche nel cancro secondario o metastatico, alle ossa, al fegato, al cervello e ai polmoni.

Lo studio ha evidenziato che le cellule tumorali non sembrano diventare resistenti a questo farmaco, a differenza degli attuali trattamenti farmacologici.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine .

Il farmaco rivoluzionario che permette di ridurre in tempi brevi il cancro al seno è l’ErSO. Lo studio ha evidenziato che questo farmaco uccide solo le cellule tumorali e preserva le cellule sane.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che sui topi, il tumore al seno avanzato, si è ridotto rapidamente con risultati evidenti in una settimana dal trattamento con il farmaco ErSO.

Il professore Shapiro afferma che questi tumori al seno si riducono di oltre il 99% in soli tre giorni. L’azione di questo farmaco è rapida ed efficace.

Gli scienziati riferiscono che la società farmaceutica Bayer ha i diritti esclusivi per sviluppare il farmaco ErSO come terapia contro il cancro.

