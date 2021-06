Il diabete è considerata una delle più diffuse malattie del mondo moderno. Secondo l’International Diabetes Federation, nel 2017 erano oltre 400 milioni le persone affette da questa patologia. I calcoli prevedono che nel 2030 il numero salirà a oltre 530 milioni. L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che nel 2030 il diabete sarà la settima causa di morte nel mondo.

In Italia quasi il 20% della popolazione ha problemi di diabete, in modo conclamato o in maniera indiretta. Secondo la Società Italiana di Diabetologia, ben 4 milioni di italiani soffrono di diabete e 1 milione non sa di soffrire di questa patologia. A questi 5 milioni occorre aggiungere 7 milioni di persone che sono in condizioni di pre-diabete, quindi con sintomi che presto si manifesteranno.

Ma si può prevenire il diabete? Secondo la Società Italiana di Diabetologia, prevenire il diabete è possibile ma solamente con la totale collaborazione del paziente. Secondo i professori Enzo Bonora e Giorgio Sesti, una forma fondamentale di prevenzione è l’educazione delle persone a mantenere stili di vita corretti. Lo scrivono nel libro: Il Diabete in Italia.

Scoperta la regola d’oro per prevenire e combattere il diabete a tavola

Seguire uno stile di vita corretto significa prima di tutto seguire un regime alimentare corretto che eviti l’obesità. Se si è in condizioni di sovrappeso è fondamentale perdere peso, rivolgendosi a un medico per individuare la strategia migliore da adottare. Occorre mantenere i livelli di pressione e colesterolo sotto controllo.

Non fumare è un’altra regola fondamentale, oltre a fare regolare attività fisica. Il che non significa necessariamente andare in palestra tutti i giorni. Anche fare una passeggiata quotidiana può aiutare e non solo a prevenire il diabete ma anche il colesterolo. Per esempio questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo.

In un recente congresso dell’American Diabetes Association è stato presentato uno studio rivoluzionario in cui viene scoperta la regola d’oro per prevenire e combattere il diabete a tavola. La ricerca è stata anche pubblicata dal Journal of the American College of Nutrition. Nello studio si afferma che per un diabetico è più indicata una dieta vegetariana rispetto a un regime alimentare che comprenda la carne. Lo studio ha coinvolto 74 persone afflitte da diabete di tipo 2. I risultati empirici della ricerca hanno portato alla conclusione che a parità di calorie, una dieta vegetariana porta maggiori benefici.

