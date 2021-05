Sinceramente non avremmo mai pensato di dover fare i conti con i russi almeno per quanto riguarda il caffè. Eppure, è stata scoperta in Russia una tecnica innovativa per rendere il caffè ancora più cremoso e gustoso: il congelamento criogenico. È proprio vero che la corsa a stupire anche in campo delle invenzioni alimentari non ha limiti. E, la storia ci ha insegnato che il più grande paese d’Europa non è secondo a nessuno quando si tratta di competere e gareggiare. Vediamo esattamente di cosa si tratta in questo articolo della nostra Redazione.

Chicchi tostati surgelati

Il procedimento che hanno utilizzato alcuni scienziati di Mosca e San Pietroburgo è lo stesso della criogenia umana. Sì, proprio quella tecnica di congelamento dei corpi, che secondo la fantascienza, più che la scienza, ci permetterebbe di tornare a vivere tra qualche secolo. Questo procedimento di ibernazione è stato compiuto semplicemente con dei chicchi di caffè. Sono stati tostati e quindi congelati a una temperatura di circa 100 ° sottozero. Da qui, secondo gli scienziati russi, partirebbe il riscaldamento nuovamente dei chicchi e la loro macinazione rigorosamente a temperatura ambiente. Il risultato? A detta loro, la qualità del caffè sarebbe strepitosa. Ecco, perciò scoperta in Russia una tecnica innovativa per rendere il caffè ancora più cremoso e gustoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quale sarebbe effettivamente il motivo di questa bontà

Ma, dietro a questa scoperta, che a noi italiani può sembrare quantomeno bizzarra, c’è una spiegazione logica. Portare in criogenia i chicchi di caffè, renderebbe maggiormente uniforme la qualità della tostatura. E, quindi, il sapore del caffè sarebbe non solo più gustoso, ma anche vicino alla perfezione. Diventando infatti la macinatura omogenea, non avremmo più caffè troppo amaro e nemmeno troppo acquoso. Difetti che, secondo la ricerca sovietica, andrebbero cancellati proprio grazie all’omogeneità dei chicchi. Ma, non solo, perché i cuori congelati del chicco di caffè non disperderebbero nell’aria i loro aromi, come avviene invece a temperatura ambiente. A questo punto, non ci rimane che metterci su un buon caffè.

Approfondimento

Ecco quali sono le differenze tra le cialde e le capsule del caffè e perché nessuno ce le spiega mai