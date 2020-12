Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sconti in bolletta per imprese e professionisti con partita IVA dal 2021. Il nostro Governo sta davvero facendo di tutto per sostenere la ripresa economica, dai bonus famiglie agli incentivi per le imprese. Proiezionidiborsa, nell’articolo Sospensione dei Mutui fino al 31/12/2021 e Bonus vari, ha verificato quanto emendato ed approvato dalle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato. Al testo hanno apportato quasi settanta emendamenti, tra i quali spiccano quelli riguardanti la proroga della sospensione del mutuo e il bonus affitti. Non poteva mancare attenzione particolare verso professionisti e imprese che in questo periodo sono stati tra le categorie più danneggiate dal blocco causato dalla pandemia. Tra i vari emendamenti, infatti, ci sono novità importanti per professionisti e imprese. Un esempio è che i contributi erogati da qualunque Ente, diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza Covid, non concorreranno al reddito imponibile.

Vediamo con precisione a chi sono rivolti gli sconti in bolletta

Sarà costituito un fondo di 180 milioni di euro per ridurre gli oneri delle bollette elettriche per uso non domestico. In particolare, si tratterà di veri e propri sconti in bolletta per imprese e professionisti con partita IVA dal 2021. Tali incentivi in bolletta sono previsti per le imprese colpite dall’emergenza Covid, che abbiano la partita IVA attiva dal 25 ottobre 2020. In particolare, si prevede la riduzione di tutte le bollette elettriche, diverse dall’uso domestico, ma connesse in bassa tensione. Le aziende che ne beneficeranno, come detto prima, saranno quelle con partita IVA attiva dal 25 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO allegati al decreto Ristori.

Si interverrà sulle voci della bolletta che riportano “Trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali del sistema”. Quindi, lo sconto voluto dalla norma, abbatterà proprio quei balzelli e quelle voci che spesso in quantità fissa, superano il consumo effettivo. Per tale ragione, la portata dell’intervento, potrebbe essere di gran valore. Intanto, bisognerà conoscere la composizione della propria bolletta: costi fissi e costi variabili.