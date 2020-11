Le video guide di PdB

Nei giorni di festa può capitare che qualcuno si fermi a mangiare o a dormire senza preavviso. Anzi, siamo noi che insistiamo per non separarci così presto. Il posto a tavola in più non ci preoccupa, ma non è bello ridurre le porzioni, quando avevamo programmato la grigliata mista.

Come fare per aggiungere una bistecca in più in brevissimo tempo? Basta metterla nel microonde. Già ma se al momento fosse impegnato per preparare i tortini alla Nutella? Ecco come scongelare una bistecca in sette minuti senza microonde con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Dal freezer alla padella non sempre si può

Secondo alcuni chef è meglio mettere la bistecca direttamente dal freezer alla padella. Altrimenti la carne perde liquidi e morbidezza. Bisogna tenerla a fuoco alto, a 250 gradi e non punzecchiarla mai, fino a completa cottura.

Ma la carne deve essere spessa a sufficienza per non rinsecchirsi, per non perdere succosità e sapore. Se non c’è lo spessore della chianina, non possiamo contare sulle leggi fisiche di protezione termica. Quindi è meglio scongelare. Ecco come scongelare la bistecca in sette minuti senza microonde. I metodi più efficaci sono tre.

Scongelare la bistecca in sette minuti senza microonde

Mettere la carne in un sacchetto di plastica e chiuderlo bene tenendolo disteso, facendo uscire l’aria. Avvicinarlo al fornello e fondere leggermente la chiusura, in modo che si sigilli completamente.

Se necessario, appoggiare sul lavandino di marmo, o di metallo, e premere con un panno, accertandosi che la carne sia completamente isolata.

A questo punto, si può decidere se metterlo sotto l’acqua corrente tiepida del lavandino, se tuffarlo in una pentola con acqua calda per cinque minuti. Oppure si può mettere una pentola d’acciaio a rovescio nel lavandino, appoggiarci sopra la bistecca nella busta e metterci sopra un’altra pentola piena di acqua bollente. Dopo circa sette minuti, la carne risulterà perfettamente scongelata.