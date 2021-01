Come se non bastassero stress, difficoltà quotidiane, isolamento e pandemia, molti di noi devono anche fare i conti con la stitichezza. È brutto da dire, ma, non andare in bagno a espellere regolarmente, alla lunga può diventare un problema. Secondo i dati statistici un italiano su quattro soffre della cosiddetta “irregolarità intestinale”. Le sue cause sono molteplici e variano principalmente da un’alimentazione scorretta, allo stress, fino a una serie di sintomi psicosomatici. Un rimedio veloce è disponibile attraverso le medicine, ma possiamo sconfiggere la stitichezza con queste verdure saporite a tavola. Sono dei veri e propri lassativi naturali, che, ci daranno però anche il piacere della cucina. Vediamoli assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Le verdure grigliate

Ci hanno sempre insegnato, giustamente, che una dieta ricca di fibre e vitamine, quindi frutta e verdura, è il primo input per la regolarità intestinale. Citiamo ad esempio il kiwi, i cui benefici in materia sono riconosciuti a livello mondiale. Ma, attenzione che anche la mela, cruda o cotta, è un ottimo lassativo naturale. Vogliamo però soffermarci sulle verdure grigliate, che tanti apprezzano per il loro gusto, ma pochi conoscono per le loro virtù evacuatrici. Infatti, melanzane, cipolle, zucchine e peperoni grigliati, conditi con un goccio di olio extravergine, sono il top per permetterci di andare in bagno regolarmente. Allo stesso modo, funzionano in versione bollita, anche se decisamente meno saporite. Non dimentichiamo che anche una terrina di insalata e radicchio è benefica per il nostro scopo. Ecco come sconfiggere la stitichezza con queste verdure saporite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le arance

Quanto fa bene una spremuta di arance alla nostra salute. Un pieno di vitamina C, in grado di contrastare gli effetti dei mali di stagione, di aumentare le difese immunitarie e di fornirci energia. Ma, quanti sanno che le arance fanno bene anche al transito intestinale? Merito delle fibre contenute in questo frutto meraviglioso, orgoglio del Mediterraneo e troppo spesso sottovalutato. Gli antichi arabi utilizzavano il concentrato di arance come una sorta di purga istantanea per porre rimedio immediato alla stitichezza.

Approfondimento

Ecco perché anche bere un bicchiere di vino bianco fa bene alla salute