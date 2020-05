Un italiano su 5, secondo recenti studi, soffre di gastrite. Di questi il 60% sono uomini, ma è in forte aumento anche tra il genere femminile. E purtroppo anche tra i giovani. Sono state fatte scoperte importanti in materia, stabilendo che gastrite e ulcera possono essere causate anche da un batterio: L’Helicobacter pylori. Nonostante la sua aggressività, è possibile sconfiggere la gastrite con una dieta corretta.

Cause e sintomi della gastrite

La gastrite, a differenza di altre sofferenze, è meno intensa, ma più regolare e incessante. Al punto tale da rappresentare per 12 milioni italiani una vera e propria tortura. Come distinguere la gastrite da un semplice mal di stomaco? Sono questi i suoi sintomi principali:

pancia gonfia

bruciore di stomaco

difficoltà a digerire

vomito e nausea

acidità orale

palpitazioni cardiache

Tutti questi sono spesso riconducibili agli agenti esterni, che distruggono lo strato protettivo della mucosa del nostro stomaco. Ecco quindi che alcool, fumo, alcune medicine, e soprattutto una dieta sbagliata, concorrono allo sviluppo della gastrite.

Come intervenire per prevenire e curare

La prima regola, per sconfiggere la gastrite con una dieta corretta, è l’eterno suggerimento che diamo ai nostri figli: mangiare piano e masticare bene. Queste due semplici azioni infatti, permettono al nostro organismo, dalla bocca all’intestino, di macinare e smaltire il cibo al meglio. Una corretta masticazione infatti riduce la produzione degli acidi irritanti per le mucose, preparando poi il fegato e gli altri organi a svolgere la loro funzione correttamente.

Cibi sì e cibi no

Oltre alle abitudini corrette, possiamo vincere la gastrite anche scegliendo in cibi da mettere in tavola. semaforo verde per carne di pollo e tacchino, pesce magro, formaggi magri e freschi, verdure cotte. Importante anche la cottura e relativi sughi abbinati, che devono essere comunque ridotti al minimo indispensabile. Le cotture migliori sono quelle sulla griglia, a vapore e in pentola, ma con cottura breve. Semaforo rosso invece a salumi e insaccati, carne conservata, formaggi grassi, peperoncino e aromi piccanti, sughi e intingoli, bevande gasate e alcoliche. Attenzione anche al caffè, perché purtroppo la caffeina irrita le pareti dello stomaco. Si cerchi infine di eliminare il fumo.

