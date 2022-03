Quando per la prima volta si sentì parlare di una moneta virtuale, nessuno ci voleva credere. Tantissime erano le domande: su come funzionasse, se fosse una bolla oppure un grande affare.

Oggi i Bitcoin valgono tanti soldi. Questa moneta virtuale è regolata dai movimenti della domanda e dell’offerta. E varia a seconda del valore dato dal mercato e dal prezzo stabilito dalla miner.

Inizialmente un Bitcoin valeva pochi centesimi, il valore è aumentato poi nel 2018 raggiungendo i 12.000 euro per poi esplodere nel 2021 toccando quasi i 60.000 euro. Ovviamente sono tutti valori che possono salire e scendere molto rapidamente.

Un settore, quindi, veramente affascinante dove girano molti soldi e dove circolano anche tanti segreti e storie di potere. Domani uscirà su Netflix un interessante documentario true crime sull’ascesa e il fallimento di Gerald Cotten e della sua Quadriga CX, il più grande exchange di criptovalute made in Canada.

Scompaiono 250 milioni in Bitcoin e l’unico che conosce gli accessi muore: Netflix lancia un true crime sul re delle crypto

Esce domani sulla piattaforma streaming Netflix un avvincente documentario true crime sulla storia di Gerald Cotten. Il documentario si chiama Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute, realizzato dal regista Luke Sewell.

La pellicola racconta la scomparsa di 250 milioni di dollari in Bitcoin da Quadriga CX, exchange di criptovalute canadese fondato nel 2013 da Gerald Cotten. Quadriga CX era il più grande exchange di criptovalute, che era riuscito ad ottenere anche il certificato di trasparenza dall’antiriciclaggio del Canada. Un quarto di miliardo scompare nel nulla e a soli 30 anni anche Gerry Cotten scompare in India, in circostanze sospette, portandosi nella tomba la password con cui si potrebbero recuperare questi soldi.

La storia prende una piega abbastanza surreale tanto che i suoi clienti nel 2019 decidono di riesumare il corpo, in quanto credono di essere stati truffati e che Cotten, in realtà, sia ancora vivo. Prima della sua morte, durante la luna di miele, pare abbia scritto un testamento dove lasciava tutto alla neo moglie.

Successivamente la password per accedere al conto è stata ritrovata, ma dei soldi di tutti i suoi clienti sui vari conti nessuna traccia. Non resta che guardare il documentario per capire meglio come scompaiono 250 milioni in Bitcoin e per scoprire che fine ha fatto l’unico che sa come arrivarci.

