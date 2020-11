I grafici dicono che è arrivato molto probabilmente il momento di scommettere su un titolo azionario che potrebbe decuplicare il suo valore in pochi anni.

Poche volte abbiamo visto nelle serie storiche titoli azionari sottovalutati stare fermi quando si è formato un pattern rialzista. Ci sono a volte titoli sottovalutati che rimangono tali per anni e stranamente le quotazioni piuttosto che salire continuano a scendere. Come mai? Alcuni pensano che un titolo sottovalutato debba salire prima o poi. Non è così, anzi il Lettore faccia attenzione a questa gabbia mentale, perchè ha portato molti a perdere dei soldi e non pochi e a rimanere ingessati in posizioni perdenti per moltissimi anni.

Calcolatore del reddito da investimenti

Il titolo Iervolino Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 20 novembre a quota 3,69 euro in rialzo del 3,51% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 2,22 ed il massimo a 6,34. La società produce e distribuisce film in tutto il mondo.

Cosa attendere da ora in poi? Perchè siamo così ottimisti da scommettere su un titolo azionario che potrebbe decuplicare il suo valore in pochi anni?

Analisi di bilancio utilizzando il modello del discounted cash flow

I ricavi sono cresciuti del 171% nell’ultimo anno. e per i prossimi si prevede che cresceranno del 6,93% all’anno. I nostri calcoli riportano ad un fair value superiore ai 30 euro per azione con una sottovalutazione davvero straordinaria. Le raccomandazioni degli analisti (leggiamo solo 2 giudizi Undeperformer) trovano invece consenso su un prezzo medio di 5,05. Dal punto di vista grafico, la scorsa settimana ci sembra un movimento di rottura rispetto al recente passato. Infatti la barra settimanale ha formato e validato un pattern rialzista che dovrebbe portare entro 6/9 mesi ad un prezzo di 5,30.

Consiglio operativo

Comprare il titolo in apertura del 23 novembre con stop loss a 3,15 e mantenere per il primo obiettivo in area 5,30 ca. Riteniamo che questo sia un titolo che vada comprato e mantenuto perchè le potenzialità possono essere davvero straordinarie.

Si procederà per step.