La polenta è uno di quei piatti che sanno sempre stupire gli ospiti accorsi a cena. Può essere preparata come primo, come secondo, addirittura come contorno. Oggi prepariamo insieme delle scodelle di polenta farcite, un primo per stupire tutti quanti. L’utilizzo della polenta come piatto ci permettono di formare delle carinissime scodelle dove si andranno a impiattare le verdure scelte per il primo piatto.

Le scodelle di polenta farcite sono facilissime da fare e daranno risalto al piatto da servire in tavola.

Vediamo insieme come realizzarle.

Ingredienti

450 gr di farina di mais;

800 gr di broccoli;

2 pomodori;

2 scalogni;

150 gr di groviera;

origano;

100 ml di vino bianco;

olio d’oliva;

sale e pepe.

Preparare innanzitutto la polenta. Portare a ebollizione una pentola d’acqua salata e versarvi a pioggia la farina di mais. Mescolare bene con una frusta per evitare che si formino grumi. Ci vorranno circa 40 minuti perché la polenta sia finalmente pronta.

Quando sarà cotta, versare la polenta in 8 stampini da budino e lasciarla raffreddare per bene.

Nel frattempo, sbollentare i broccoli e rosolarli in un poco d’olio con gli scalogni tritati. Bagnare quindi con il vino bianco e far sfumare bene. Pulire i pomodori del picciolo, dei semi e tagliarli a cubetti. Aggiungere i pomodori alla padella coi broccoli e aggiustare bene con il sale e il pepe. Condire quindi il tutto con abbondante origano.

Riprendere gli stampini con dentro la polenta.

Con un cucchiaio, scavare l’interno e ricavarne quindi delle scodelline. Unire l’interno dei budini alle verdure e mescolarle per bene. Mettere quindi il composto delle verdure e della polenta dentro agli stampini di polenta e mettervi anche la groviera tagliato a cubetti.

Accendere il forno a 180° in modalità statica e farlo riscaldare.

Mettere quindi gli stampini di polenta in forno e far sciogliere il formaggio. Ci vorranno circa 10 minuti.

Le scodelline, quindi, sono pronte per essere servite ben calde.